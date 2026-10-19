我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「不少病例未通報」紐約州麻疹累計126例 地方官員憂低估疫情

紐約市遊民不減反增 報告指外展各自為政成效差

鴻海攜三菱電機拚兆日圓營收 關潤盼合資公司獨立上市

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
鴻海旗下投資子公司Lin Yin將以1,150億日圓（約7.3億美元），取得三菱...
鴻海旗下投資子公司Lin Yin將以1,150億日圓（約7.3億美元），取得三菱電機移動五成股權。路透、（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

鴻海與三菱電機合作布局電動車平台，目標2030會計年度營收達1兆日圓，關潤並期待合資公司未來獨立上市。

鴻海和三菱電機合資事業將力拚2030會計年度營收達1兆日圓。鴻海電動車策略長關潤周一在東京記者會上說，若合作順利，希望合資公司未來能獨立上市，雙方各持股五成的安排，也可能隨事業發展調整。

三菱電機移動（Mitsubishi Electric Mobility）社長田中和德說：「我們希望盡早達成1兆日圓的目標。」該公司預估，截至2027年3月的會計年度，營收將達8,200億日圓，調整後營業利益率為9.3%。

關潤說：「如果合資事業順利，我希望它能脫離母公司獨立，並推動首次公開發行股票（IPO）。」合資公司暫時沿用三菱電機移動名稱。

雙方上周五已宣布，鴻海旗下投資子公司Lin Yin將以1,150億日圓（約7.3億美元），取得三菱電機移動五成股權。交易仍須取得主管機關核准，預計2027年10月1日完成。

關潤說，合資事業將結合鴻海的規模和速度，以及三菱電機的技術和製造能力，拓展全球電動車平台業務。

三菱電機執行副總裁加賀邦彥說，希望從日本出發，打造全球電動車平台。他說：「鴻海認為品質和速度必須兼顧，我們深表認同。」

田中說，雙方深信電動車代表汽車產業的未來，自動駕駛技術也將成為未來電動車不可或缺的一環。關潤則說：「電動車很可能占汽車市場的80%。」

精華 FAQ

  • 雙方合資事業以2030會計年度營收達1兆日圓為目標，並希望盡早達成。三菱電機移動也先預估，2027年3月止會計年度營收可達8200億日圓。

  • 關潤表示，若合作推進順利，他希望合資公司能脫離母公司獨立發展，進一步推動首次公開發行股票，也就是IPO，顯示對其長期成長抱持高度期待。

  • 鴻海旗下投資子公司Lin Yin將以1150億日圓取得三菱電機移動50%股權，雙方各持股一半。交易仍待主管機關核准，預計在2027年10月1日完成。

電動車 鴻海

上一則

印尼股市又慘跌5% MSCI預告連降兩級引爆拋售 外資狂逃波及債市

下一則

Sunlife 推出全新全球品牌形象

延伸閱讀

AI光通訊缺貨看不到盡頭 Lumentum產能訂滿至2029年初

AI光通訊缺貨看不到盡頭 Lumentum產能訂滿至2029年初
施耐德電機砸226億美元併購 強攻資料中心業務

施耐德電機砸226億美元併購 強攻資料中心業務
日系車在中國銷量持續下滑 日媒：日產減6成、本田砍半

日系車在中國銷量持續下滑 日媒：日產減6成、本田砍半
台灣赴美建AI供應鏈 德州首座園區最高砸40億美元 龔明鑫：不只一座

台灣赴美建AI供應鏈 德州首座園區最高砸40億美元 龔明鑫：不只一座

熱門新聞

美銀（BofA）「牛熊指標」終於脫離「賣出」區域，是今年5月來首見，但美銀策略師哈奈特提醒投資人，進場逢低承接時候未到。（美聯社）

美股牛熊指標「賣出」訊號消失可進場了？ 美銀：買進時候未到

2026-10-17 07:10
公債殖利率升高，也為長期資產配置者創造更多選項。以美國公債殖利率與股利率差距做比較，現在10年期公債殖利率超過5%，而股市平均收益率（EPS／股價）僅3.9%，股利率更僅1.1%，為2000年來低點。（路透）

美兩大通膨數據急升 為何公債殖利率不升反降？

2026-10-15 15:42
美國費城半導體指數連跌七日，但分析師指出，那斯達克100指數15日走勢盤中大逆轉，或許是令人鼓舞的短多訊號。路透

費半指數連七跌 技術分析師：短多訊號閃現 有望漲到年底

2026-10-16 09:21
美國9月消費者物價指數（CPI）年增3.7%，同月薪資平均漲幅3%跟不上通膨。（路透）

川普為何和拜登一樣也栽在通膨？因為未記取4個教訓

2026-10-17 12:25
經濟學家羅森伯格警告，美股愈來愈像泡沫，估值、槓桿與投資人部位的極端程度為他從業40年來未見，他已買進美國公債與海外股票。示意圖。(路透)

警告美股愈來愈像泡沫 羅森伯格改買美債、海外股票

2026-10-13 21:36
輝達執行長黃仁勳大讚英國在AI時代下擁有許多優勢，但卻因過度思考敗因而無法成功，呼籲當地人找回創業精神。（路透）

大國為何難成功？ 英國處於驚人有利位置 但黃仁勳一語點破劣勢

2026-10-16 07:20

超人氣

更多 >
張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲
華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金

華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金
全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」

全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」
前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境

前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境
郭台銘、曾馨瑩爆夫妻各過各 球友痴纏2年 夫妻心結未解

郭台銘、曾馨瑩爆夫妻各過各 球友痴纏2年 夫妻心結未解