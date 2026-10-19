鴻海攜三菱電機拚兆日圓營收 關潤盼合資公司獨立上市

鴻海旗下投資子公司Lin Yin將以1,150億日圓（約7.3億美元），取得三菱電機移動五成股權。路透、（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 鴻海與三菱電機合作布局電動車平台，目標2030會計年度營收達1兆日圓，關潤並期待合資公司未來獨立上市。

鴻海 和三菱電機合資事業將力拚2030會計年度營收達1兆日圓。鴻海電動車 策略長關潤周一在東京記者會上說，若合作順利，希望合資公司未來能獨立上市，雙方各持股五成的安排，也可能隨事業發展調整。

三菱電機移動（Mitsubishi Electric Mobility）社長田中和德說：「我們希望盡早達成1兆日圓的目標。」該公司預估，截至2027年3月的會計年度，營收將達8,200億日圓，調整後營業利益率為9.3%。

關潤說：「如果合資事業順利，我希望它能脫離母公司獨立，並推動首次公開發行股票（IPO）。」合資公司暫時沿用三菱電機移動名稱。

雙方上周五已宣布，鴻海旗下投資子公司Lin Yin將以1,150億日圓（約7.3億美元），取得三菱電機移動五成股權。交易仍須取得主管機關核准，預計2027年10月1日完成。

關潤說，合資事業將結合鴻海的規模和速度，以及三菱電機的技術和製造能力，拓展全球電動車平台業務。

三菱電機執行副總裁加賀邦彥說，希望從日本出發，打造全球電動車平台。他說：「鴻海認為品質和速度必須兼顧，我們深表認同。」

田中說，雙方深信電動車代表汽車產業的未來，自動駕駛技術也將成為未來電動車不可或缺的一環。關潤則說：「電動車很可能占汽車市場的80%。」