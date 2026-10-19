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印尼股市又慘跌5% MSCI預告連降兩級引爆拋售 外資狂逃波及債市

編譯葉亭均／綜合外電
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印尼股市繼上周五暴跌12%後，今天又重摔5%。（美聯社）
印尼股市繼上周五暴跌12%後，今天又重摔5%。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

印尼股市在MSCI可能連降兩級的警訊下持續重挫，外資加速撤離並波及債市與印尼盾，當局已急忙祭出交易限制與溝通措施。

印尼市場今（19日）延續上周五賣壓，使得這場約30年來最嚴重暴跌行情擴大，債券與印尼盾也同步走弱。此前，指數編製公司MSCI警告，印尼市場可能面臨連續兩階段的市場分類調降。知情人士透露，印尼官員計劃於周一與MSCI高層會面。

印尼雅加達綜合指數周一盤中一度下跌5.4%，延續上周五暴跌12%的跌勢，指數降至2020年以來最低水準，也進一步確立印尼股市為全球今年表現最差的股票市場。

印尼10年期公債殖利率上升12個基點，攀抵4個月來最高；印尼盾則貶值0.2%。

瑞典北歐斯安銀行駐新加坡亞洲策略主管維多利諾表示：「外資正全面撤出印尼股市，如今債市也開始承受壓力。」「印尼盾持續走貶，正在侵蝕實質殖利率。在匯率站穩腳步之前，全球資金寧可安全地留在場外觀望。」

MSCI上周五表示，正考慮將印尼從「新興市場」降級為「獨立市場」，此舉將遠比今年1月因市場投資便利性疑慮而首次提出降至「邊陲市場」的方案更加嚴厲。這項決定若成真，將造成重大衝擊，因為全球有數十億美元資金追蹤MSCI指數。若印尼最終遭主要全球基準指數剔除，當地股市恐面臨進一步資金外流。

高盛估計，若印尼股票遭全面剔除出MSCI指數，可能引發約56億美元的被動式資金流出；若富時羅素（FTSE Russell）也跟進，另有27億美元資金可能面臨撤出風險。

這些疑慮正衝擊原本就已面臨外資撤離的印尼市場。2026年以來，全球基金已淨賣超印尼股票51億美元，全年資金淨流出額恐創歷史新高。

印尼當局已採取措施，試圖控制市場衝擊。印尼證券交易所周一緊縮個股交易限制，將每日跌停幅度從15%縮至7%，措施將實施至今年底。印尼金管局也於周日與分析師、經濟學家及金融領域社群意見領袖會面，討論近期市場改革與相關發展。

知情人士透露，印尼官員計劃周一與MSCI高層會面，希望釐清MSCI將印尼重新分類為獨立市場的威脅。知情人士表示，印尼官員對此舉措措手不及，因為這次可能的降級比預期更加嚴重，時程也提前到來。

PT MNC Sekuritas分析師Herditya Wicaksana 表示：「賣壓依然沉重，尤其是對雅加達綜合指數影響甚大的個股，例如大型銀行股。」他說，緊縮交易限制等預防性措施，有助於控制市場進一步下跌。

精華 FAQ

  • 主因是MSCI警告可能把印尼由新興市場降為獨立市場，市場解讀為更嚴重的分類下調風險，帶動外資與本地投資人同步拋售，進一步放大股價跌勢。

  • 除了雅加達綜合指數大跌，印尼10年期公債殖利率也升至4個月高點，印尼盾則轉弱，顯示股市壓力已外溢到債券與匯市，整體金融市場都承受賣壓。

  • 印尼證交所已把個股每日跌停幅度從15%縮至7%，措施實施至年底；金管局也與市場人士溝通，官員並計劃與MSCI會面，盼釐清分類調整風險並穩定市場。

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