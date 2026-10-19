本益比降了 AI泡沫疑慮不散？曾看準1事的馬克斯這麼看

曾準確預警網路泡沫見頂的投資家馬克斯。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 科技股預估本益比下降仍未消除AI泡沫疑慮，但Howard Marks認為投資人已有戒心，市場未到全民狂熱；高估值、集中漲勢與信用風險仍是主要隱憂。

科技股預估本益比今年下降，仍難消除華爾街 對AI泡沫的疑慮，龐大債務、過高的獲利期待和集中的漲勢，都讓投資人不安。不過，曾準確預警網路泡沫見頂的投資家馬克斯（Howard Marks）認為，投資人已有戒心，目前還不能斷言泡沫已形成。

彭博報導，從達里歐、諾沃格拉茲（Michael Novogratz）等避險基金大亨，到其他專業投資人，愈來愈多人認為AI股出現泡沫徵兆。那斯達克 100指數上周下跌5.5%，也反映市場不安。

橡樹資本共同董事長馬克斯說，泡沫的一個徵兆，是投資變成全民狂熱，有人賺進驚人財富，沒參加的人則覺得自己愚蠢、懊悔不已。但他認為，目前市場的跡象並不一致：投資人確實怕錯過科技股漲勢，卻也不斷拿歷史泡沫比較，可見仍有戒心。

不過，這次和網路泡沫時期有明顯差別。強勁獲利成長預期，讓史坦普500和那斯達克100今年預估本益比下降。目前五大科技股平均約23倍，遠低於2000年股市見頂前一個月的約65倍。

判斷股價貴不貴，不能只看預估本益比。以過去十年經通膨調整後獲利計算的席勒本益比，目前約41倍，接近1999年44倍的紀錄。市場集中程度同樣令人不安：輝達 、蘋果和微軟合計占史坦普500約21%，1999年10月得加總近十家公司，才達到這個比重。

JonesTrading策略師歐洛克（Michael O'Rourke）認為，科技巨人為興建AI基礎設施大舉舉債，本益比下降自有道理。他指出，企業大幅提高槓桿，本益比就會受到壓抑，而這些投資又涉及資金循環，更令人擔心。他說，晶片商如今甚至得補貼客戶採購，否則交易可能不會發生。

華爾街日報專欄作家麥金托希（James Mackintosh）則提醒，本益比不高，也可能因獲利正處於難以維持的高峰。資料中心搶建推升供應商營收和獲利，建設支出一旦放慢，高獲利未必能延續。

信用市場可能成為引爆風險的地方。CoreWeave上周股價重挫，抹去今年漲幅，債券殖利率則上升。Reynolds Strategy策略師雷諾斯說，過往周期往往因信用市場爆出問題而告終，當投資人無力補繳擔保品，真正的麻煩就開始了。

歐洛克指出，問題不在AI能否改變世界，而在投資人是否過度自信、付出太高價格。馬克斯則說，若有足夠多人謹慎追問是否存在泡沫，即使真有泡沫，程度也可能受到抑制。