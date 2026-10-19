我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法國羅浮宮竊案屆滿1年 8件皇室珠寶仍下落不明

全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」

巴隆：AI交易憂慮太過頭 未出現泡沫破滅訊號

編譯任中原／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
近期股市AI行情「泡沫化」疑慮四起，但巴隆金融周刊分析市場憂慮過頭。（路透）
近期股市AI行情「泡沫化」疑慮四起，但巴隆金融周刊分析市場憂慮過頭。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

儘管AI股與CoreWeave近期大跌引發泡沫疑慮，巴隆認為需求仍在擴張、採用率偏低，AI行情尚未出現即將破滅的明確訊號。

近月來股市人工智慧（AI）行情「泡沫化」疑慮四起，但巴隆金融周刊（Barron's）分析，市場對AI交易的憂慮有點太過頭了，因為AI採用率還有很大的成長空間，AI泡沫也還沒出現即將破滅的訊號。

費城半導體指數近來持續下挫，「新雲端」業務的代表廠商CoreWeave已經成為AI行情的決戰股，股價已重挫逾24%，公司債也被大賣，殖利率升到14.4%。

OpenAI日前公布的9月年化營收低於預估，Anthropic的第3季營收也低於預估，再度打擊投資人信心。許多投資人不確定OpenAI能否獲得足夠營收，支應高達1兆美元的資本支出。OpenAI與Anthropic都面臨更重的競爭壓力，包括費用低廉的中國AI模型已迫使OpenAI與Anthropic降價，Meta的Wonder新模型也打入先進市場，使競爭者從兩家變成三家。

不過，目前AI服務需求成長速度仍超過供給，主要是因為今年AI模型的能力大躍進，終於即將能執行實際的商業工作。目前的焦點是AI代理軟體，只需用簡單的語言指令，就能利用AI模型來完成一系列複雜的工作，將能帶動AI服務需求暴增。

美國人口普查局在9到10月進行的商業趨勢與展望調查顯示，僅28%的受訪企業表示會在未來六個月使用AI，高於去年底的21%，還有很大的成長空間。

AI榮景的短期危險不在於需求面，而是資金鏈與政治面。近來經濟學家、銀行業者及私募股權業者都在提高支應AI建設所需的融資額預測，但一些金融機構已對AI融資愈來愈挑剔，另一些投資人則打算退場。

研究業者AIR平台公司信用策略主管孟夫斯指出，投資人上周突然「集體發現」AI支出激增的風險超乎預期，察覺AI業者當前承諾與舉債的金額，和未來能賺進的營收出現錯配。

但Solus另類資產管理公司策略師葛林霍斯認為，CoreWeave的困境未必是象徵AI泡沫即將破滅的「礦坑裡的金絲雀」，因為CoreWeave債券的風險一直偏高，況且台積電等AI晶片供應商都指出更廣泛的需求環境依然熱絡。

此外，美國許多地區也出現反對資料中心設立的政治氛圍，一些建設計畫已取消、延後或縮小規模，而各州及地方法規也可能跟進。

精華 FAQ

  • 因為目前AI服務需求仍快於供給，且企業採用率只到28%，代表仍有很大成長空間；雖然股價與債券波動加劇，但尚未看到泡沫破滅的明確跡象。

  • 兩家公司公布的營收表現都低於預期，市場也擔心它們難以支應龐大資本支出；同時中國低價模型與Meta新模型加入競爭，讓獲利前景更受質疑。

  • 短期風險不在需求，而是融資與政治面：部分金融機構對AI融資更挑剔，投資人也開始退場；此外，資料中心在美國多地遭遇反對，建設可能被取消或延後。

OpenAI Anthropic

上一則

Nvidia公關團隊人力翻倍 招手專業菁英、引入新血

下一則

歐洲動盪 加劇公債殖利率上漲壓力「投資德國」峰會蒙陰影

延伸閱讀

AI泡沫爆炸是什麼模樣？本周市場「彩排」可見4大特徵

AI泡沫爆炸是什麼模樣？本周市場「彩排」可見4大特徵
OpenAI 營收不如預期 科技業舉債引發AI投資疑慮

OpenAI 營收不如預期 科技業舉債引發AI投資疑慮
AI公司CDS價格上漲恐是警訊？5個方法辨別美股後市吉凶

AI公司CDS價格上漲恐是警訊？5個方法辨別美股後市吉凶
亞股19日開盤不妙？美科技股賣壓加劇 成亞洲AI交易新風險

亞股19日開盤不妙？美科技股賣壓加劇 成亞洲AI交易新風險

熱門新聞

美銀（BofA）「牛熊指標」終於脫離「賣出」區域，是今年5月來首見，但美銀策略師哈奈特提醒投資人，進場逢低承接時候未到。（美聯社）

美股牛熊指標「賣出」訊號消失可進場了？ 美銀：買進時候未到

2026-10-17 07:10
公債殖利率升高，也為長期資產配置者創造更多選項。以美國公債殖利率與股利率差距做比較，現在10年期公債殖利率超過5%，而股市平均收益率（EPS／股價）僅3.9%，股利率更僅1.1%，為2000年來低點。（路透）

美兩大通膨數據急升 為何公債殖利率不升反降？

2026-10-15 15:42
美國費城半導體指數連跌七日，但分析師指出，那斯達克100指數15日走勢盤中大逆轉，或許是令人鼓舞的短多訊號。路透

費半指數連七跌 技術分析師：短多訊號閃現 有望漲到年底

2026-10-16 09:21
美國9月消費者物價指數（CPI）年增3.7%，同月薪資平均漲幅3%跟不上通膨。（路透）

川普為何和拜登一樣也栽在通膨？因為未記取4個教訓

2026-10-17 12:25
經濟學家羅森伯格警告，美股愈來愈像泡沫，估值、槓桿與投資人部位的極端程度為他從業40年來未見，他已買進美國公債與海外股票。示意圖。(路透)

警告美股愈來愈像泡沫 羅森伯格改買美債、海外股票

2026-10-13 21:36
輝達執行長黃仁勳大讚英國在AI時代下擁有許多優勢，但卻因過度思考敗因而無法成功，呼籲當地人找回創業精神。（路透）

大國為何難成功？ 英國處於驚人有利位置 但黃仁勳一語點破劣勢

2026-10-16 07:20

超人氣

更多 >
張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲
揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字
華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金

華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金
川普不願犧牲台灣換美中交易 日專家：非對台有特殊情感

川普不願犧牲台灣換美中交易 日專家：非對台有特殊情感
前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境

前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境