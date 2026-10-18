日圓貶值拖累 IMF預測日本名目GDP明年退居全球第6

國際貨幣基金組織預測，日本名目國內生產毛額將在2027年被印度和英國超越，排名下滑至全球第6。（中央社）

AI摘要 文章摘要整理： IMF最新預測顯示，日本名目GDP將在2027年被印度與英國超越，排名跌至全球第6，主因是日圓貶值與成長停滯。

國際貨幣基金組織（IMF）最新發布的「世界經濟展望」預測，日本 名目國內生產毛額（GDP）將在2027年被印度 和英國超越，排名下滑至全球第6。

日本時事通信社報導，這顯示曾被稱為「經濟大國」的日本地位持續下滑。主因是日圓持續貶值，導致換算成美元後的GDP金額縮水，日本本身經濟成長放緩的影響也不容忽視。

日本2025年名目GDP居全球第4，僅次於美國、中國和德國 。IMF預估，日本2026年名目GDP為4兆3419億美元，2027年將達4兆4676億美元。

另一方面，人口增長顯著的印度，名目GDP預計2027年擴大至4兆5211億美元，躍升全球第4；英國同年名目GDP也將達4兆4889億美元，超越日本。IMF今年4月的預測原本認為，英國要到2029年才會超越日本，如今時間提前2年。

報導指出，背景是日圓貶值、美元走強已成常態。日美貨幣當局今年7月實施約28年來首度的聯合買進日圓干預，但日圓貶勢仍難言已經扭轉，日本經濟地位因此相對下滑。

IMF預期，受惠於人工智慧（AI）相關需求增加，亞洲經濟將持續穩健成長，尤其半導體等相關產品出口擴大，可望推升GDP。

不過，IMF亞太部門主管在記者會上表示，與韓國等國家相比，「日本從AI熱潮中獲得的好處要小得多」。

針對日本成長率偏低的原因，大和總研首席經濟學家神田慶司指出，包括少子高齡化、日圓貶值，以及每人工作時數已不容易進一步增加。他也認為，日本長期處於通貨緊縮環境，企業因此對設備投資態度消極，進一步削弱了帶動經濟成長的動能。