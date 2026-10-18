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都是晶片股 為什麼表現強弱大不同？取決兩關鍵

編譯任中原／即時報導
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人工智慧行情最近受創，半導體類股也不例外。（路透）
人工智慧行情最近受創，半導體類股也不例外。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

AI與半導體股近期震盪加劇，市場轉向精挑細選；記憶晶片因中國長鑫競爭與景氣疑慮重挫，但個股強弱仍可由估值與客戶分散度判斷。

人工智慧（AI）行情最近受創，半導體類股也不例外。但投資人並未完全放棄晶片股，而是更加精挑細選。輝達台積電走勢相對穩健，而SK海力士、長鑫存儲等記憶晶片類股則災情慘重。

記憶晶片類股的跌勢尤其驚人。此一類股一向具有高度的景氣循環性，但最新一波跌勢如此之重，除了投資人對AI概念股普遍存疑之外，還多了一項新愁，就是來自中國大陸長鑫存儲（CXMT）的競爭壓力。

長鑫最近宣布在動態隨機存取記憶（DRAM）晶片製造領域取得新的科技突破，可能使成本下降，導致SK海力士一周來股價下跌約20%；值得注意的是長鑫雖宣布科技突破，但本身股價也大跌，顯示投資人擔憂記憶晶片價格整體上可能已經觸頂。

產業景氣循環何時到頂，本來就難以預測，何況是景氣一向多變的晶片產業。儘管此一類股的賣壓一部分是源自於投資人對AI資本支出的憂慮加深，但跌幅可能已經過當，一如2025年初發生的「DeepSeek時刻」。

英國金融時報（FT）分析，投資人目前的反應是「先賣股票，後談問題」。長鑫事件只是記憶晶片競爭情勢升高的現象之一，不可能持續下去。究竟誰會購買及使用長鑫的晶片，目前並不清楚，而且美國政府也對中國晶片實施進口管制，這些都是待解的疑問。

因此如何區分晶片類股的強弱？本益比是因素之一。舉例而言，博通的本益比達42倍，遠高於輝達的27倍。其次是市場分散化，例如美光的晶片在地理及客戶領域都較多元化，因此股價比其他記憶晶片股相對較好。

總之，現在投資AI類股需要更加小心，也必須能分辨出個股究竟是遭到真正的威脅，或者是景氣循環轉向。

精華 FAQ

  • 主因是市場對AI資本支出與晶片景氣的疑慮升高，投資人不再一概追捧。輝達、台積電相對穩健，但記憶晶片股受循環下行與競爭壓力影響更大。

  • 長鑫宣布DRAM製程有新突破，市場預期成本下降，恐加劇價格競爭，拖累SK海力士等股價。即使長鑫自身也大跌，仍顯示投資人擔心記憶晶片價格已接近高點。

  • 文章指出可看2個關鍵：本益比與市場分散化。博通本益比高於輝達，估值壓力較大；美光因地理與客戶更分散，股價相對抗跌。投資人需分辨是真威脅還是循環轉向。

輝達 概念股 台積電

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