都是晶片股 為什麼表現強弱大不同？取決兩關鍵

人工智慧行情最近受創，半導體類股也不例外。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： AI與半導體股近期震盪加劇，市場轉向精挑細選；記憶晶片因中國長鑫競爭與景氣疑慮重挫，但個股強弱仍可由估值與客戶分散度判斷。

人工智慧（AI）行情最近受創，半導體類股也不例外。但投資人並未完全放棄晶片股，而是更加精挑細選。輝達 與台積電 走勢相對穩健，而SK海力士、長鑫存儲等記憶晶片類股則災情慘重。

記憶晶片類股的跌勢尤其驚人。此一類股一向具有高度的景氣循環性，但最新一波跌勢如此之重，除了投資人對AI概念股 普遍存疑之外，還多了一項新愁，就是來自中國大陸長鑫存儲（CXMT）的競爭壓力。

長鑫最近宣布在動態隨機存取記憶（DRAM）晶片製造領域取得新的科技突破，可能使成本下降，導致SK海力士一周來股價下跌約20%；值得注意的是長鑫雖宣布科技突破，但本身股價也大跌，顯示投資人擔憂記憶晶片價格整體上可能已經觸頂。

產業景氣循環何時到頂，本來就難以預測，何況是景氣一向多變的晶片產業。儘管此一類股的賣壓一部分是源自於投資人對AI資本支出的憂慮加深，但跌幅可能已經過當，一如2025年初發生的「DeepSeek時刻」。

英國金融時報（FT）分析，投資人目前的反應是「先賣股票，後談問題」。長鑫事件只是記憶晶片競爭情勢升高的現象之一，不可能持續下去。究竟誰會購買及使用長鑫的晶片，目前並不清楚，而且美國政府也對中國晶片實施進口管制，這些都是待解的疑問。

因此如何區分晶片類股的強弱？本益比是因素之一。舉例而言，博通的本益比達42倍，遠高於輝達的27倍。其次是市場分散化，例如美光的晶片在地理及客戶領域都較多元化，因此股價比其他記憶晶片股相對較好。

總之，現在投資AI類股需要更加小心，也必須能分辨出個股究竟是遭到真正的威脅，或者是景氣循環轉向。