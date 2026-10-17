沙國遭飛彈攻擊、華許避談決策前景 下周開盤前值得回顧的5件大事

沙烏地阿拉伯主導的聯軍通報，已攔截射向沙國主要能源重鎮的彈道飛彈，圖為沙烏地阿拉伯利雅德公路沿途一景。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美股因AI債務疑慮與油價上漲承壓，費半周跌逾11%；同時沙國遇飛彈攻擊推升油價，市場也關注蘋果折疊機買氣與Fed月底利率決策。

美國股市周五下跌，費城半導體指數重挫3.8%、連八黑，整周跌逾11%；台積電ADR周五跌2.3%，周線下挫近9%。以下是下周開盤前，最值得回顧的五件國際要聞：

1. 費半周跌逾11% 下周就看AI財報能否止血

國際油價上漲、通膨偏高及AI業者債務疑慮，使市場擔心舉債成本將拖慢AI投資。史坦普500周跌1.9%，創6月以來最大跌幅，那斯達克跌4.5%，道瓊則漲0.7%。

CoreWeave周跌25%，戴爾跌22%。資金轉向公債避險，美國10年期公債殖利率周降約15個基點至5.10%。

下周Meta 、科林研發、德州儀器及特斯拉等財報，將檢驗獲利與現金流能否支撐龐大AI支出，以及晶片需求能否持續。

2. 黃仁勳喊「這一切都會過去」 CoreWeave周跌25% AI債務疑慮未散

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳對近日AI股重挫仍表樂觀，在柏林受訪時說：「這一切都會過去。」他認為，AI將為各產業與國家帶來正面影響，鉅額硬體投資的報酬終將緩解市場疑慮。

黃仁勳周四也力挺CoreWeave，稱該公司實力增強、資金成本下降，帶動股價反彈5.9%，但整周仍跌25%。信用違約交換價格反映，市場估計該公司五年內違約機率逾六成。

輝達持有CoreWeave約一成股權。市場仍擔心，舉債成本上升及供應商協助客戶融資的模式，將考驗AI支出的持續力。

3. 沙國能源重鎮遭飛彈攻擊 布蘭特油價衝110美元 創五個月新高

沙烏地阿拉伯主導的聯軍通報，已攔截射向沙國主要能源重鎮的彈道飛彈，推升國際油價至五個月高點。布蘭特原油周五漲3.7%，收每桶109.86美元，盤中觸及110美元；紐約原油漲3.5%，收101.41美元，為一個月來首度突破100美元。

伊朗過去一周加強攻擊荷莫茲海峽船舶，葉門親伊朗青年運動組織也擴大襲擊沙國，包括飛彈攻擊沙烏地阿美總部。加拿大皇家銀行資本市場分析師警告，中東危機仍在擴大，難言任何能源設施安全，美國是否須加強介入這條新戰線，已成重要問題。

4. 蘋果首款折疊機有多搶手？ iPhone Duo預購幾分鐘 交貨排到明年1月底

蘋果首款折疊手機iPhone Duo周五開放預購，短短幾分鐘，預估交貨時間就延至明年1月底，兩種顏色、所有容量版本都須等候。蘋果說，預購買氣「熱烈得驚人」，正全力加快交貨，並持續接受網路訂單，但未透露10月23日開賣當天是否有現貨。

彭博行業研究認為，iPhone Duo在2027會計年度的銷量與營收，可能超過原估的1,400萬支及280億美元。蘋果股價周五漲0.4%，收343.46美元。

5. 華許 避談決策前景 Fed利率估按兵不動

聯準會（Fed）主席華許16日在曼谷出席IMF與世界銀行年會，不願預告10月利率決定，也未反駁官員不急於升息的說法，讓市場更預期月底將維持利率不變，美元指數一度下跌0.4%。

華許看好美國經濟，認為AI帶動的投資正擴及其他領域，有助成長，但也推升需求與通膨壓力。他說，各國面對共同的通膨挑戰，正同步緊縮貨幣政策。

他重申Fed將維持物價穩定，但不預判會議結果，也不事先透露今年剩餘會議可能採取的行動。