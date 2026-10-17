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AI記憶體需求爆發 美光在台新廠啟用 明年產能已被訂光

記者宋健生／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

美光台中新廠啟用後即傳出2027年產能售罄，顯示AI帶動HBM需求暴增；公司同步擴大台灣投資，讓四大基地成為全球重要供應樞紐。

AI記憶體需求大爆發，美光在台灣台中的新廠甫啟用，2027年產能已被客戶訂滿。美光加速重押台灣，累計投資突破1.6兆元新台幣(約502億美元)，串聯桃園、苗栗、台中及台南四大基地，台灣將成全球高頻寬記憶體（HBM）製造與封測核心基地。

美光15日舉行台中先進封裝與測試二廠啟用典禮，由台灣美光董事長盧東暉主持，賴清德總統、美光總裁暨營運長Manish Bhatia、經濟部長龔明鑫、國科會副主委蘇振綱等人出席，華碩、微星、大聯大、文曄、威剛、創意及聯發科等產業夥伴也到場。新廠為美光在台第二座先進封測廠，將支援HBM量產需求。

Manish Bhatia表示，AI帶動HBM需求強勁成長，台中新廠2027年產能已售罄，凸顯全球AI客戶對先進記憶體的迫切需求。隨著先進邏輯晶片與HBM技術快速演進，產品開發周期持續縮短，產能擴充與量產速度已成競爭關鍵。

業界指出，美光這波布局的產業意義，不只是擴充記憶體產能，而是將台灣推向AI運算晶片與高階記憶體雙核心基地。

尤其台積電掌握全球領先的先進製程與CoWoS封裝技術，美光則持續擴大HBM製造及封測能力，兩大體系在台灣形成完整產業聚落，將強化台灣在全球AI供應鏈戰略地位。

美光最新財報也顯示，2027年整體HBM產能大部分已獲客戶預訂，預期至2028年前，HBM需求成長速度持續超越傳統DRAM。台中新廠產能提前滿載，更凸顯AI記憶體供給緊俏，推動美光加快全球擴產腳步。

美光在台四大基地分工逐步成形。台中為最大製造基地，整合先進DRAM、HBM生產及封測；桃園Fab 11E擴建次世代DRAM產線，預計2027年底至2028年初投產，規畫導入高數值孔徑極紫外光（High NA EUV）設備；苗栗銅鑼廠擴充先進DRAM及HBM相關產能，目標2027年下半年首階段投產；台南基地則強化晶圓測試能力。

精華 FAQ

  • 主因是AI伺服器與高階運算需求推升HBM需求急速成長，客戶提前卡位產能。美光表示，台中新廠2027年產能已售罄，反映全球對先進記憶體的迫切需求。

  • 美光累計在台投資已突破1.6兆元，布局桃園、苗栗、台中與台南四大基地。台中主攻先進製造與封測，桃園擴建次世代DRAM，苗栗擴充HBM相關產能，台南強化晶圓測試。

  • 業界認為，美光擴產加上台積電先進製程與CoWoS封裝優勢，將使台灣形成AI晶片與高階記憶體雙核心聚落，進一步強化台灣在全球AI供應鏈中的戰略地位。

美光

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