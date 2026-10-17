蘋果標準版iPhone 18 估11月大規模量產 明年春季上市
蘋果標準版iPhone 18傳將於11月大規模量產，並為明年春季上市提前累積庫存；由於iPhone 17曾熱賣，蘋果也據此擴大備貨規模。
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蘋果標準版iPhone 18傳將於11月大規模量產，並為明年春季上市提前累積庫存；由於iPhone 17曾熱賣，蘋果也據此擴大備貨規模。
「AppleInsider」報導，蘋果標準版iPhone 18傳將於11月啟動大規模量產，為2027年春季上市預作準備，同時，相關零組件備貨量相當龐大，但未透露具體數字。
蘋果今年採取分批推出新款iPhone的策略，其中，標準版iPhone 18預計明年春季登場。中國微博爆料者「定焦數碼」近日表示，這款機型已排定生產，從庫存情況來看，備貨規模龐大。若要在明年春季開賣，蘋果必須提前數月展開生產，因此，11月啟動量產並準備大量零組件，屬於合理安排。
過去新款iPhone上市後，從首賣到耶誕節期間，通常以Pro與Pro Max機型的銷售表現較為強勁；到了隔年2月前後，標準版則逐漸成為銷售主力。今年分批上市後，部分原本打算購買標準版的消費者，可能已轉而選購iPhone 18 Pro系列。
不過，「AppleInsider」認為，這類買家的占比可能有限，蘋果仍可依據接近iPhone 17的需求規模，規畫標準版iPhone 18的產量。
這次蘋果備貨標準版iPhone 18數量較大，不是沒有根據的，市調機構Counterpoint Research報告顯示，上一代的iPhone 17標準版，在2026上半年連續兩季，穩居全球智慧型手機銷售冠軍，兩季市占率均達6%，人氣甚至壓過同門旗艦iPhone 17 Pro系列。從前代暢銷表現來看，似乎讓蘋果決定趁勝追擊，在正式發售前預留數月充裕時間累積庫存，避免開賣初期遭遇斷貨危機。
報導指出，標準版iPhone 18預計在11月開始大規模量產，主要是為明年春季上市做準備，同時蘋果也已提前安排大量零組件備貨，以降低開賣初期缺貨風險。 因為若要在明年春季正式開賣，蘋果必須比上市時間更早投入生產，先累積足夠庫存與零組件，才能應對首波需求，避免像過往熱門機型一樣出現供貨吃緊。 Counterpoint Research顯示，iPhone 17標準版在2026上半年連續兩季拿下全球智慧型手機銷售冠軍，市占率都達6%，甚至壓過iPhone 17 Pro系列，成為蘋果加碼備貨的重要依據。
精華 FAQ
報導指出，標準版iPhone 18預計在11月開始大規模量產，主要是為明年春季上市做準備，同時蘋果也已提前安排大量零組件備貨，以降低開賣初期缺貨風險。
因為若要在明年春季正式開賣，蘋果必須比上市時間更早投入生產，先累積足夠庫存與零組件，才能應對首波需求，避免像過往熱門機型一樣出現供貨吃緊。
Counterpoint Research顯示，iPhone 17標準版在2026上半年連續兩季拿下全球智慧型手機銷售冠軍，市占率都達6%，甚至壓過iPhone 17 Pro系列，成為蘋果加碼備貨的重要依據。
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