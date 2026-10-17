我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張婉瑩監視賴清德兒子案外案 CBS追查人脈牽出柬埔寨太子集團

空中翻轉還能懸浮 特斯拉飛天跑車Roadster 5大問題一次看

印尼恐遭MSCI降級 改列「獨立」市場 股匯大崩跌

編譯簡國帆／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
MSCI市場分類(資料來源：綜合整理)
MSCI市場分類(資料來源：綜合整理)

AI摘要

文章摘要整理：

MSCI因憂慮印尼市場治理失能，提議將其降為獨立市場，市場擔心被動資金外流，並已引發印尼股匯大幅震盪。

全球指數編製機構MSCI於16日意外警告，可能把印尼股市改列為「獨立」市場，踢出該公司廣受被動式商品追蹤的指數之外，拖累印尼股匯市重挫，股市崩跌近12%，跌幅是1998年1月來最大。分析師警告，隨著印尼市場的不確定性加劇，賣壓可能進一步惡化。

MSCI發表聲明表示，儘管印尼當局已宣布改革措施，仍「抱有龐大的市場失能憂慮，包括疑似出現經過協調的交易行為，也缺乏重大執法行動的證據」，「MSCI認為，把印尼持續列為新興市場，不再恰當」，而且「來自市場參與者的回饋顯示」，即便把印尼從新興市場降級為邊境市場，也無法反映問題的嚴重性。

因此，MSCI提議將印尼降級為「獨立」市場。獨立市場是未符合新興市場或邊境市場準則的地位，目前包含阿根廷、黎巴嫩、巴勒斯坦、烏克蘭及辛巴威等，還沒有亞太市場被列入。若印尼遭列入，可能被排除在全球被動型指數商品數百億美元資金的追蹤標的之外，迫使追蹤MSCI編製指數、或以其指數為基準的基金，出售印尼股票。

MSCI表示，將持續諮詢市場參與者意見到明年4月30日，預期明年6月30日前決定是否降級印尼為「獨立市場」，除非發現市場治理與機能的明顯改善證據，否則將推動重新分類。

MSCI的聲明比原定的評估期提早了一個月，震驚投資人。印尼雅加達綜合指數16日收盤暴跌11.57%至5185.10點，延續今年來在全球主要股市表現墊底的頹勢。印尼盾兌美元也一度重貶0.8%，報1萬8087印尼盾兌1美元。

印尼總統普拉伯沃近來經濟施政的不確定性，已加劇投資人對印尼市場的憂慮，並導致印尼盾匯率今年來貶值約7%，是表現最差的亞洲貨幣。

精華 FAQ

  • MSCI表示，印尼雖已宣布改革，但仍存在龐大的市場失能疑慮，包括疑似協調交易行為，以及缺乏重大執法行動證據，因此認為繼續列為新興市場已不恰當。

  • 若遭列入獨立市場，印尼可能被排除在追蹤MSCI指數的被動資金之外，涉及數百億美元資金流向，持有相關指數的基金也可能被迫出售印尼股票。

  • 印尼雅加達綜合指數16日收盤暴跌11.57%，創1998年1月以來最大跌幅；印尼盾兌美元也一度重貶0.8%，今年來已成表現最差的亞洲貨幣。

新興市場 印尼

上一則

蘋果標準版iPhone 18 估11月大規模量產 明年春季上市

下一則

IMF：日本明年GDP恐跌至全球第6 首度落後印度、英國

延伸閱讀

美股太貴、AI持股太集中 大型退休基金紛紛減碼

美股太貴、AI持股太集中 大型退休基金紛紛減碼
股匯雙殺…外資湧現撤離潮 台匯市爆91億美元天量

股匯雙殺…外資湧現撤離潮 台匯市爆91億美元天量
美股史坦普持平、費半跌幅收斂 美光仍挫跌 銀行股財報喜憂參半

美股史坦普持平、費半跌幅收斂 美光仍挫跌 銀行股財報喜憂參半
韓股AI交易快速退燒 上半年全球表現最好 下半年卻變最差

韓股AI交易快速退燒 上半年全球表現最好 下半年卻變最差

熱門新聞

川普三周前才簽署新的對俄制裁法，如今政策轉向引發批評。（路透）

美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事

2026-10-10 07:10
熟悉台積電人士認為，馬斯克還是專心登上火星就好，因為製造晶片難度更高。（路透）

磨練30年後再來吧 專家看衰馬斯克晶片壯志 直言高良率比上火星還難

2026-10-10 07:30
「股神」巴菲特一直以來都建議投資人投資低成本的史坦普500指數基金。 美聯社

「股神」巴菲特這個建議 至今仍對99%投資人管用

2026-10-09 13:06
公債殖利率升高，也為長期資產配置者創造更多選項。以美國公債殖利率與股利率差距做比較，現在10年期公債殖利率超過5%，而股市平均收益率（EPS／股價）僅3.9%，股利率更僅1.1%，為2000年來低點。（路透）

美兩大通膨數據急升 為何公債殖利率不升反降？

2026-10-15 15:42
下周銀行財報打頭陣，展望比財報本身更受關注。（路透）

美股又逼近新高 台積電ADR連四跌 下周銀行財報、CPI考驗漲勢

2026-10-10 01:12
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。 （美聯社）

馬斯克：會找到方法 製造「比誰都好的晶片」

2026-10-11 07:20

超人氣

更多 >
上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮

上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮
哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」
華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億

華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億
靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元

靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元
拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我