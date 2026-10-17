英特爾14A製程 傳拿到博通、Google、蘋果、Nvidia大單

KeyBanc估計，光是蘋果訂單就可能為英特爾帶來150億到200億美元的營收。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 外電與分析師報告指出，英特爾14A製程吸引蘋果、Google、博通、Nvidia等大單，若合作成形，將有助其拉近與台積電的先進製程差距。

外電報導，KeyBanc分析師發布報告指出，英特爾 據稱已取得博通 、Google、蘋果、Nvidia(輝達，另譯英偉達)、超微等科技大廠代工專案，訂單主要集中在下一代14A製程。若相關合作落地，有助英特爾提高在先進製程製造的競爭力，拉近與台積電競爭距離。

另一方面，Anthropic、亞馬遜及SpaceX與特斯拉旗下Terafab在內等多家潛在客戶持續評估英特爾的18A-P與14A製程，不過，多數潛在客戶似乎更青睞後者。對於相關市場傳聞，英特爾16日不予置評。

英特爾執行長陳立武日前透露，14A製程將於明年首季試產。英特爾今年中宣布，旗下Intel 18A家族首款效能強化版本Intel 18A-P已進入風險試產（Risk Production）階段，包括效能、功耗與散熱表現都大為躍進。相較於Intel 18A製程，Intel 18A-P在相同功耗下，可提供最多達9%的效能提升；或在相同效能下，可降低最高18%功耗，並具備更好的散熱表現與更大的設計彈性。

同時，Intel 18A-P具備Power Boost技術，採用全新的雙接點（dual contact）及低電阻電晶體設計，在相同電容下提升驅動電流，能進一步提高運作頻率，透過材料與設計創新，可提升20%至40%的散熱效能。另外，還透過幾何結構與材料最佳化，可將晶片層間垂直互連通孔（Via）電阻降低10%至30%，提升訊號傳輸效率。

外電報導，KeyBanc認為光是蘋果的訂單，就可能占據英特爾14A製程高達60萬片晶圓的產能，相當於150億至200億美元的營收契機。同時，Anthropic對於客製化特殊應用晶片（ASIC）的訂單需求量，可能落在500萬至1000萬顆之間；在算入先進封裝後，這將代表著400億至800億美元的潛在營收。

談到先進封裝，根據KeyBanc的估計，英特爾的EMIB-T技術預計能從Google 500萬至600萬顆的Humufish TPUv9及數量相當的Icefish TPUv10訂單中，挹注約120億至150億美元的收入。

此外，透過為高通封裝約100萬顆AI300 ASIC，英特爾有望獲得20億至30億美元的進帳。此外，英特爾的EMIB-M技術也有機會藉由亞馬遜Trainium 3與微軟Cobalt 400的訂單進一步普及。