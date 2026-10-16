歐盟擬12月實施貿易多元化措施 加速降低對中國依賴

歐盟執委會主席范德賴恩。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 歐盟擬最快於12月推多元化措施，降低對中國供應依賴。

歐盟擬最快於12月推多元化措施，降低對中國供應依賴。 重點二： 新工具要求關鍵產業至少向3家供應商採購重要原料。

新工具要求關鍵產業至少向3家供應商採購重要原料。 重點三：歐盟同時研擬團結機制，因應成員國遭脅迫或報復。

歐盟 執委會主席范德賴恩今天表示，歐盟將尋求最快於今年12月實施一項新的貿易多元化措施，以改善與中國之間巨大的貿易失衡問題。這種失衡讓中國在歐洲多個製造業領域已取得主導地位。

「日經亞洲」報導，范德賴恩（Ursula von der Leyen）在歐盟27個成員國領袖兩天會議結束後告訴記者：「我們將提出一項名為『歐盟多元化』（Diversify EU）措施。這項工具不會針對特定國家，並將使企業能夠更快降低風險。我們也將提出一項團結機制，明確說明當任何一個成員國遭受脅迫或報復時，歐盟可以採取哪些行動。」

這項多元化工具是歐盟執委會貿易政策的一部分。歐盟執委會是歐盟行政機構，可運用這些工具應對其認為不公平且損害歐洲產業利益的貿易行為。

這項措施將要求關鍵產業的企業，必須從至少3家供應商採購重要原料，化學品與機械產業是優先關注的重點。歐盟上週才與中國達成協議，限制中國製油電混合動力車進口。

比利時與法國跨國化學品製造商蘇威集團（Solvay）發言人對保護產業的相關措施表示歡迎。

他說：「結構性且由國家政策造成的產能過剩，尤其是來自中國的過剩供應，正對歐洲生產商造成嚴重衝擊。自2022年以來，歐洲已宣布關閉近10%的化學品產能。」

但這位發言人同時也提到產業複雜性，表示「化學品不是汽車…任何措施都必須根據證據，針對不同產品分別設計，並考量對下游使用者的影響。透過談判達成的配額不能只單純鎖定今日的進口水準。」

汽車產業成為歐洲各國領袖關注的焦點。法國和德國也正推動一項方案，希望英國遵循歐盟汽車產業相關規範，則可豁免「歐洲製造」在地含量相關措施。

如果這項計畫獲得歐盟批准，英國將必須採用歐盟針對中國製電動車實施的懲罰性關稅制度。英國是中國電動車的重要進口市場之一，也是比亞迪在中國以外最大的市場。

歐盟執委會執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）上週在北京與中國商務部長王文濤會談。雙方達成協議，同意自明年起將中國出口至歐盟的油電混合動力車數量限制在35萬輛，此後每年再增加6%。

兩年前，歐盟對中國製電動車加徵進口關稅後，中國汽車製造商便轉而擴大油電混合動力車生產。

外界普遍正面看待這次會談，認為雙方都有意作出妥協，避免貿易衝突進一步升級。歐盟表示，每天約10億歐元對中貿易逆差難以持續；另一方面，面對中國經濟成長放緩及美國進口關稅，中國也需要歐洲市場消化產品。

日本與韓國汽車製造商已表達擔憂，認為汽車產業的保護措施可能對其造成損害，尤其是在相關規定不區分特定國家的情況下。

日本西村朝日法律事務所分析師戈菲奧爾（Jonathan Goffioul）說：「即使政策原本是針對中國，日本汽車製造商仍可能受到附帶衝擊。」

戈菲奧爾指出，業界需要歐盟進一步說明配額如何分配，以及將如何對待貿易夥伴。

他表示：「歐盟目前已有防止企業透過第三國加工規避貿易限制的規定，但是否會進一步引入原產地查核或反規避要求，目前仍不明朗。這些措施可能會增加日本製造商所承擔的合規成本。」

另一名律師指出，中國汽車製造商已大幅增加對歐洲生產基地的投資，因此歐盟針對這些企業制定的法規，將不能再只著重於進口限制。

根據中國海關數據，中國9月出口額年增36.3%。當月中國對歐盟貿易順差擴大至348億美元，高於去年同期的229億美元。

中國國務院總理李強15日在廣交會演講中，談到全球貿易失衡問題，表示各界對此已有「相當多的討論」，並認為這些討論源於保護主義。

李強沒有點名任何國家，但表示「不能單純將順差視為『占了別人的便宜』，將逆差視為『自己吃了虧』…一方面對他國實施出口管制，另一方面又要求貿易平衡，這是不切實際的。這種做法只會推高成本、擾亂產業鏈與供應鏈，並進一步加劇失衡。」

儘管外界高度關注歐盟貿易政策，歐盟理事會這次會議的主要議題仍是下一個7年期預算，其中包括對烏克蘭的援助，各方希望儘快敲定協議。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天抵達布魯塞爾，與歐洲官員舉行會談。今天，他與歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）及歐盟執委會主席范德賴恩共同出席記者會。

兩位歐盟領袖都承諾將堅定支持烏克蘭。烏克蘭目前面臨星鏈（Starlink）網路連線中斷問題，而烏軍無人機依賴這項服務攻擊俄羅斯目標。此外，俄羅斯持續攻擊烏克蘭能源基礎設施，也使烏克蘭民眾面臨嚴峻寒冬。