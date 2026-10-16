英特爾遭控詐欺 撕毀晶圓代工合約 高塔半導體求償恐涉數億美元

根據法院訴訟文件，以色列半導體製造商Tower Semiconductor控告英特爾詐欺，在無正當理由下未履行製造服務合約，已造成該公司重大損失，光是額外建置產能的成本可能達4.5億美元以上。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 高塔半導體指控英特爾在併購破局後以不實陳述簽下製造服務合約，之後又無正當理由終止合作，導致其面臨數億美元損失。

以色列 半導體製造商高塔半導體（Tower Semiconductor）控告英特爾 詐欺，指控對方在原定54億美元併購案破局後，以不實陳述促成製造服務合約，隨後又無正當理由終止合作。Tower指出，英特爾的行為已造成其重大損失，光是額外建置產能的成本可能達4.5億美元以上。

根據日前解封的美國德拉瓦州衡平法院詐欺訴訟文件，Tower指控英特爾未履行製造服務協議（MSA）的承諾，導致該公司蒙受數億美元損失。由於訴狀經過大量遮蔽，隱去了Tower的具體求償總額。此外還隱去了英特爾據稱在Towe投訴其未能履行協議後徹底終止協議的具體原因。

英特爾原計劃以54億美元收購Tower，以擴大其晶圓代工業務，但這樁交易因中國反壟斷監管機關未予放行而告吹，雙方隨後改以製造服務合約延續合作。與Tower的交易原本被視為英特爾進軍代工業務的基石，即以代工方式為其他公司製造半導體零件，但英特爾在2025年領導層更迭後開始放棄這項轉型。

彭博資訊報導，根據2023年簽訂的協議，英特爾承諾在新墨西哥州的一座晶圓廠保留特定產能並進行設備與製程升級，以滿足Tower的生產需求。然而，Tower指控英特爾未履行承諾，在雙方發生爭議後，更以Tower違約為由終止合約。訴狀指出，英特爾是在Tower提出異議數月後且雙方調解失敗的情況下，才提出相關違約指控，質疑這些理由只是其終止合作的藉口。

Tower在訴狀中表示，受到晶片需求激增及供應鏈因素影響，如今重新尋找合作夥伴、建置替代產能的成本，將比當初安排生產時增加約4.5億至5億美元。Tower還認為，這場爭議損害了該公司長期建立的準時交貨聲譽，可能導致客戶流失，進一步擴大損失。Tower指出，若當初知道英特爾可能不履約，就會更早將相關產品交由其他廠商生產。

這起案件是英特爾及其高層近期面臨的多起企業訴訟之一。另一樁案件涉及美國政府取得英特爾9.9%股權的交易，原告指控英特爾執行長陳立武及董事會屈服於美國總統川普的壓力，損害投資大眾的利益。相關被告已尋求駁回此案。