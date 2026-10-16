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大國為何難成功？ 英國處於驚人有利位置 但黃仁勳一語點破劣勢

編譯易起宇／綜合外電
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輝達執行長黃仁勳大讚英國在AI時代下擁有許多優勢，但卻因過度思考敗因而無法成功，...
輝達執行長黃仁勳大讚英國在AI時代下擁有許多優勢，但卻因過度思考敗因而無法成功，呼籲當地人找回創業精神。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳指出英國雖具備科技與人才優勢，卻因過度害怕失敗而欠缺創業精神；同時他也看好英國在AI新工業革命中的位置，輝達並追加投資。

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳警告英國缺乏「成長文化」，並且太過重視失敗風險，呼籲當地創業家找回失去的創業精神。

每日電訊報報導，黃仁勳14日晚間在一場倫敦活動上表示，英國創業家之所以難以成功，是因為「就算這裡有100萬種成功的方式，他們也會找到一個理由不去做它」。

黃仁勳說，「這個地方遺失了某個東西。我認為，那就是創業精神」。「如果你告訴創業家說，這裡有個萬中選一的成功機會，在英國，對方會告訴你99.9萬個失敗理由。」「因此，我認為，如果你想改變這個文化、如果你想轉變為成長導向的文化，你應該要找到一個會成功的理由，並且去實現它」。

黃仁勳表示，英國「處於驚人有利的位置」，並具備許多擁有成功科技公司的該有要素，但這裡的創業家傾向擁有「過度思考」問題。

他說，「在英國，有一個奇怪的普遍行為。從外部的角度去看，這是一個知識份子的超級大國，是一個擁有全球數一數二頂尖大學的超級大國，是一個擁有很棒文化的超級大國」，「但卻因為一些原因，如果這裡有100萬種成功方式，他們仍會找到一個理由不去做它。我認為他們太過度思考了」。

黃仁勳表示，他已告訴英國首相柏能，英國正位在AI帶來的「新工業革命」的開始，「他承認這對英國是個非凡的機會」。

黃仁勳1993年成立輝達。近期的人工智慧（AI）熱潮使該公司成為了全球最具價值公司，如今市值高達5.3兆美元。

輝達近年來已投資歐洲逾100億美元，且大多數都投資在英國。該公司並在14日表示，將進一步投資2.5億美元在英國的AI安全計畫。

精華 FAQ

  • 他認為英國創業家太重視失敗風險，面對機會時常先想到阻礙而非成功可能，導致即使有很多成功路徑，也因過度思考而不敢行動。

  • 他認為英國其實處於驚人有利的位置，擁有世界級大學、深厚知識基礎與優秀文化，完全具備孕育成功科技公司的條件，只是文化心態仍需轉變。

  • 輝達近年已在歐洲投資逾100億美元，多數投向英國，並在14日宣布再投入2.5億美元支持英國的AI安全計畫，顯示其持續加碼布局。

輝達 黃仁勳 NVIDIA

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