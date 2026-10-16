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MSCI意外重砲警告 印尼恐改列獨立市場 股匯雙殺、股市28年最慘

編譯簡國帆／綜合外電
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全球指數編製機構MSCI於16日意外警告，可能把印尼股市改列為「獨立」市場。（歐...
全球指數編製機構MSCI於16日意外警告，可能把印尼股市改列為「獨立」市場。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

MSCI意外提議將印尼降為獨立市場，震撼投資人並引發股匯重挫，市場憂心被動資金外流與外資進一步撤離。

全球指數編製機構MSCI於16日意外警告，可能把印尼股市改列為「獨立」市場，踢出該公司廣受被動式商品追蹤的指數之外，拖累印尼股匯市重挫，股市一度崩跌11%，跌幅是1998年來最大。分析師警告，隨著印尼市場的不確定性加劇，賣壓可能進一步惡化。

MSCI發表聲明表示，儘管印尼當局已宣布改革措施，仍「抱有龐大的市場失能憂慮，包括疑似出現經過協調的交易行為，也缺乏重大執法行動的證據」，「MSCI認為，把印尼持續列為新興市場，不再恰當」，而且「來自市場參與者的回饋顯示」，即便把印尼從新興市場降級為邊境市場，也無法反映問題的嚴重性。

MSCI突拋震撼彈 市場與印尼官員大感意外

因此，MSCI提議將印尼降級為「獨立」市場。獨立市場是未符合新興市場或邊境市場準則的地位，目前包含阿根廷、黎巴嫩、巴勒斯坦、烏克蘭及辛巴威等，還沒有亞太市場被列入，若印尼遭列入，可能被排除在全球被動型指數商品數百億美元資金的追蹤標的之外，迫使追蹤MSCI編製指數、或以其指數為基準的基金，出售印尼股票。

MSCI表示，將持續諮詢市場參與者意見到明年4月30日，預期明年6月30日前決定是否降級印尼為「獨立市場」，除非發現市場治理與機能的明顯改善證據，否則將推動重新分類。

MSCI的聲明比原定的評估期提早了一個月，震驚投資人與雅加達官員，金融服務監理局（OJK）理事會主席Friderica Widyasari Dewi表示，她沒料到MSCI在本周開會後就發表聲明。

股匯雙殺暴跌 股市28年最慘

印尼雅加達綜合指數16日盤中應聲暴跌11.4%至5,193.22點，為六年新低，延續今年來在全球主要股市表現墊底的頹勢。印尼盾兌美元也一度重貶0.8%，報18,087盾兌1美元，是去年8月來最弱。

印尼證交所表示，已採取具體措施提高資本市場的透明度和完整性，執行長Jeffrey Hendrik表示，將要求MSCI進一步說明作出上述決定的依據。

印尼總統普拉博沃近來經濟施政的不確定性，已加劇投資人對印尼市場的憂慮，印尼股市今年來已跌約32%，外資已賣超49億美元，並導致印尼盾匯率今年來貶值約7%，是表現最差的亞洲貨幣。

不確定性加劇 外資恐加速撤離

分析師指出，除非印尼市場地位釐清，否則外資賣壓與印尼市場震盪將持續，雖然全球被動型基金可能會等到MSCI的諮詢期結束，再採取行動，但主動管理式基金可能尋求降低風險。

Alethesia資本市場公司的東南亞國協（ASEAN）專家Angus Mackintosh則認為，MSCI此舉似乎是「下重手」，MSCI的聲明並未反映印尼廣泛上市企業的健全度、與整體經濟現況，把印尼與巴勒斯坦、黎巴嫩等國同列「不合理」。

他指出，印尼已針對市場透明度採取改善行動，但也坦言主要問題仍在於印尼「未能制裁顯然涉及操縱股市的參與者」，「對印尼來說是記警鐘」。

精華 FAQ

  • MSCI指稱印尼市場存在嚴重失能疑慮，包括疑似協調交易行為、缺乏重大執法證據，認為繼續列為新興市場已不恰當，甚至降為邊境市場也不足以反映問題嚴重性。

  • 消息一出，雅加達綜合指數盤中暴跌11.4%，創1998年以來最大跌幅，印尼盾也一度貶0.8%至18,087兌1美元，顯示市場對前景高度恐慌。

  • 若被列為獨立市場，印尼可能被排除於MSCI追蹤的被動型指數之外，迫使相關基金賣出印尼股票；在不確定性未釐清前，主動型基金也可能先行降低曝險。

新興市場 印尼

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