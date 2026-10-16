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聯合國警告：荷莫茲海峽化肥運輸若持續卡關 亞非將面臨糧食危機

編譯任中原／綜合報導
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硫磺與硫酸價格走勢 資料來源：Argus
硫磺與硫酸價格走勢 資料來源：Argus

AI摘要

文章摘要整理：

伊朗封鎖荷莫茲海峽造成硫磺外運中斷、價格暴漲，肥料業被迫減產，聯合國警告若美伊數周內無法協調通行，亞洲與非洲部分地區恐面臨糧食安全危機。

伊朗關閉荷莫茲海峽，波斯灣區所產硫磺無路可出，導致全球工業用硫磺奇缺，價格飆漲，並帶動肥料與糧食價格上漲。聯合國14日警告，如果美國和伊朗未來數周內無法就通過荷莫茲海峽運輸化肥達成協議，亞洲和非洲部分地區可能面臨糧食安全危機。

硫磺是煉油過程中的副產品，可提煉成硫酸，用於生產銅料及磷肥。在中東戰爭之前，全球約半數的硫磺供給量，皆經由荷莫茲海峽出口；但海峽遭到關閉後，硫磺價格已比戰前上漲近十倍。

Argus商品價格機構專家加因表示，硫磺業者目前已打敗肥料業者，迫使肥料廠商必須減產，衝擊農業，並帶動糧價上漲。

美國Mosaic肥料公司首席經濟學者江恩表示，「基於農民的負擔能力，我們無法把高成本轉嫁給農民，只能減緩肥料生產。到某一時間點，全球農產品產量將明顯減少，使糧價上漲」。

以往硫磺價格通常在每公噸100至200美元之間，但今年已飆漲到接近1000美元；中國一向是主要的硫酸供應國，現在也禁止硫酸出口。

全球最大磷酸鹽供應商摩洛哥的OCP公司9月警告硫磺債格上漲的影響，且無法將高成本轉嫁給艱難的農民負擔。聯合國副秘書長Jorge Moreira da Silva 14日警告，如果美伊未來數周內無法達成相關協議，亞洲和非洲部分地區可能面臨糧食安全危機。聯合國3月已成立一個工作小組，協助化肥通過荷莫茲海峽，雖然相關機制尚未啟動，但一旦華盛頓和德黑蘭達成協議，該機制可在七至十天內投入運作。

Jorge Moreira da Silva在曼谷出席IMF和世銀年會期間接受路透採訪時表示，「未來幾周內達成協議至關重要，否則我們將錯過播種季」。他表示，每天只需允許五艘船通過荷莫茲海峽，就能維持急需化肥國家的供應。

根據聯合國擬議的方案，阿曼將設立協調中心，對船舶進行登記，並協調安全通行。聯合國監督人員將與波灣港口當地主管部門合作，核查貨物裝載情況。

精華 FAQ

  • 因為波斯灣產硫磺原本多經荷莫茲海峽出口，硫磺又是製造硫酸與磷肥的重要原料；海峽關閉後運輸受阻，造成原料短缺、肥料減產，進而影響農業生產。

  • 聯合國指出，若美國與伊朗未能在未來幾周內就化肥通過荷莫茲海峽達成協議，亞洲和非洲部分地區可能因肥料不足而面臨糧食安全危機。

  • 以往硫磺每公噸約100至200美元，今年已漲到接近1000美元，幾乎比戰前高出10倍；中國也禁止硫酸出口，使全球供應更吃緊。

聯合國 伊朗 荷莫茲海峽

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