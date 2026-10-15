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IEA急釋逾2000萬桶柴油 CNBC揭真實買油成本 恐比期貨價高逾30美元

編譯季晶晶／即時報導
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國際能源署（IEA）成員國周四同意，加速完成3月承諾釋出的剩餘約1億桶石油。示意...
國際能源署（IEA）成員國周四同意，加速完成3月承諾釋出的剩餘約1億桶石油。示意圖。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

IEA在美國施壓下加速釋出柴油庫存，但供給量有限，無法解決煉油受損與運輸成本飆升造成的燃料危機。

國際能源署（IEA）成員國周四同意，加速完成3月承諾釋出的剩餘約1億桶石油，包括儘快釋出逾2000萬桶柴油，以因應全球燃料價格持續攀升的危機。

綜合CNBC與彭博資訊報導，這批柴油僅相當於全球不到一天的需求量，略高於美國約五天的用量，能否真正解決問題，專家態度保留。

IEA並未公布明確時程；若依七大工業國集團（G7）先前提出的20天計畫，等於近三周每天將增加約100萬桶柴油供應。

IEA表示，3月承諾釋出的4億桶石油，目前已釋出3.3億桶。由於部分會員國釋出量超過原先承諾，最終總量將超過4億桶；會員國也表達願意採取進一步行動。

川普施壓歐洲救急

這波柴油釋出，背後有美國強力施壓的影子。川普政府一直催促歐洲釋出柴油庫存。美國柴油零售均價周四達每加侖6.32美元，比去年同期高出逾70%。隨著11月3日期中選舉逼近，川普面臨壓低燃料價格的政治壓力，也曾考慮禁止柴油出口，並與俄羅斯達成供應協議。

柴油短缺、價格飆漲的主因，包括烏克蘭持續攻擊俄羅斯煉油廠，以及伊朗與其盟友葉門青年運動組織（Houthi）襲擊波斯灣周邊能源設施。

石油顧問公司Lipow Oil Associates總裁利波（Andy Lipow）指出，釋出庫存無法解決基本問題：中東與俄羅斯部分煉油廠受損，美國煉油廠則已滿載運轉。

買油還須付天價運費

CNBC專欄作家蘇利文（Brian Sullivan）指出，石油的「真實價格」可能比螢幕上的期貨價格高出許多。企業實際購買實體原油，還得加上高昂運費，部分買家的每桶成本可能比螢幕報價高出30至40美元，達125美元以上。

他舉例，上周一艘從美國墨西哥灣沿岸開往中國的超大型油輪，租船費用高達7600萬美元，而另一艘由美國駛往南韓的油輪要價7700萬美元，是不到一年前同航線價格的10倍。以每船載運200萬桶計算，光租船費就讓每桶原油的成本增加約38美元。

蘇利文強調，任何需要透過海運、鐵路或卡車運送石油的公司，現在都得支付油價之外的巨額溢價。

這也解釋了為何荷莫茲海峽的石油運量已接近戰前水準，買家卻未必感受到成本下降。

摩根史坦利指出，柴油短缺的影響正擴及汽油市場，可能為煉油業開啟另一波「黃金時代」。大摩已陸續上修埃克森美孚、Valero、Phillips 66及PBF等業者的獲利預估。

精華 FAQ

  • IEA成員國同意加速完成3月承諾釋出的剩餘石油，並盡快釋出逾2000萬桶柴油，主要是因應全球燃料價格持續攀升與供應吃緊的危機。

  • 專家指出，柴油釋出量只相當於全球不到1天需求，且柴油短缺來自俄羅斯與中東煉油與能源設施受損，美國煉油廠又已滿載，單靠庫存難以化解。

  • 因為企業買實體原油還要負擔高昂運費，尤其海運成本暴增；部分航線租船費讓每桶成本增加約38美元，整體實際成本可能比期貨價高30至40美元。

石油 G7

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