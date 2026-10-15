榮景不長？韓媒示警記憶體面臨2029年大限 馬斯克補刀：中RAM即將爆量

韓媒警告，南韓只剩兩三年因應半導體超級循環告終。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 南韓記憶體業受AI熱潮帶動獲利暴增，但韓媒警告2029年恐因新產能湧現而轉入供過於求，黃金成長期只剩2到3年。

韓媒每日經濟新聞專欄文章指出，在新產能陸續開出後，2029年記憶體將供給過剩，認為南韓 只剩兩到三年的時間發展新產業來帶動成長。就連美國億萬富豪馬斯克 也轉發這篇文章，並指出：「中國將在2028年大量生產隨機存取記憶體（RAM）。」

文章指出，南韓半導體產業 受惠於人工智慧（AI）熱潮，迎來空前繁榮，記憶體產業的驚人獲利，正改變南韓各項經濟指標。從經濟成長、出口、國民所得到政府財政，南韓幾乎都仰賴半導體，形同「半導體共和國」。

然而，這波繁榮可能不會持續太久。首爾大學教授黃喆成（音譯）及南韓半導體產業協會常務理事安基賢（音譯）認為，2028年以前仍是安全期，但2029年起，隨著全球新增產能大量湧現，記憶體市場恐陷入紅海競爭，2030年甚至可能進入景氣下行階段。

南韓面臨的威脅與日俱增。美國記憶體大廠美光正大舉擴建愛達荷州工廠，中國的長鑫存儲與長江存儲也加速追趕。外界評估，長鑫存儲與長江存儲與南韓的技術差距，已縮小至僅剩一至兩年。

此外，AI投資放緩、美國長期公債殖利率攀升，也可能使半導體景氣提前反轉。儘管這波超級繁榮仍可能延續，但南韓產業界認為，黃金時間可能只剩兩至三年。

評論警告，南韓若未能把握這段時間，為2030年後的「後半導體時代」做好準備，屆時出口額恐再度跌破1兆美元，一旦貿易收支轉為逆差，可能引發韓元急貶、國民所得下滑等連鎖衝擊。如何擺脫對記憶體晶片的高度依賴，也將成為下屆總統大選的重要議題。