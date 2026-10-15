重磅快評／GDP將掉第6 日本與其關心擇捉島不如關心經濟

黑龍江企業家及官員日前組團到訪擇捉島，引發日本政府的強烈抗議。（取材自俄羅斯薩哈林州政府）

AI摘要 文章摘要整理： 中國地方代表團訪問擇捉島引發日方抗議，但文章認為日本真正的危機是IMF預測其明年GDP將跌至第6，經濟疲弱才是更迫切的國家問題。

俄羅斯 薩哈林州政府13日公布，中國黑龍江省代表團訪問了南千島群島中的伊圖魯普島，也就是日本 所稱北方四島中的擇捉島，考察海產品養殖加工、旅遊業等領域投資機會。這一罕見的舉動，引發了日本政府的強烈反應。

這個代表團成員包括了中國政府官員和企業代表。俄媒稱，這是首個訪問南千島群島的中國商務代表團。

日本外務省13日深夜分別向俄、中兩國提出交涉，認為此一作法與日本堅持的「北方領土是日本固有領土」立場相悖，強烈要求俄、中妥善應對。日本外相茂木敏充則聲稱，第三國政府官員、商業代表，將北方四島視為俄羅斯領土進行登島並開展活動，是「完全不可接受的」。

但高市早苗內閣其實更應重視同一天發生的另一則消息，國際貨幣基金（IMF）這天發布《世界經濟展望》報告，估算明年日本名目GDP預估將為4.4676兆美元，將低於印度的4.5211兆美元和英國的4.4889兆美元，它的世界排名，將從全球第4位跌到第6位。

兩則訊息都是噩耗，前者更與台灣關聯甚深。高市早苗去年上台後在國會答辯時稱，如果中共 對台灣使用戰艦並伴隨武力行使、發動海上封鎖，可能構成日本的「存亡危機事態」；這說法立即讓日中關係跌入谷底，中國採取了一系列以經濟制裁為主的反制措施，而這次則是直接踩在日本的痛處。

擇捉、色丹、國后與齒舞四小島，俄稱南千島群島，日稱北方四島。日本認為這是俄藉二戰末期日本宣布投降同時強行侵占的日本固有領土，而俄則認為依據波茲坦公告，日本戰後只能擁有本州、四國、九州、北海道四島，餘皆為過去因其貪婪而占領的土地，戰後即不再為日本所有。

但那原本只是日俄之間的矛盾，第三國一般都袖手旁觀，不會介入。中國過去亦謹守此一界線，這次地方省級官員及企業所以登島，就是為報日本議員、政客或退休官員頻繁走訪台灣之仇。

特別是，日本與美國即將在19日起舉行兩年一度「利劍」演習，將首次在距台灣僅110公里的與那國島，部署NMESIS反艦飛彈系統及MADIS防空飛彈系統。北京似有意以擇捉島的登島，讓東京也能對自己宣稱的領土被他人無視還做出敵意之舉感同身受，體會那種切膚之痛。。

相較日本，北京的行動算是相對克制，代表團在擇捉島上並未做出政治宣示，主張這裡就是無可爭辯的俄羅斯領土。

反觀日本，日華議員懇談會長古屋圭司今年3月訪台時，對著賴清德高調地宣稱，高市早苗「台灣有事」的發言是延續日本政府一貫立場，即使中共施壓也沒有必要讓步。這些話，就是衝著中國，就是要讓北京難堪。

但北方四島歸屬其實並非日本此刻的急務，畢竟二戰後就已不在日本手裡。高市內閣該感到驚恐的，反而應該是IMF的預測報告。然而，正在往再軍事化路上愈走愈急的這個急右翼內閣，對此卻無人搭理。

但政府不急不代表人民不急。一日本經濟學者嘆道，2023年日本GDP就已被德國超過，降至世界第4；如果明年再跌至第6，再加上時薪、勞動生產率等指標不斷走低，這些數據都共同指向「日本已很難再被視作經濟大國」。

日本經濟高度仰賴出口，最近中國網上熱議，今年上半日本的出口，不只輸給韓國、香港及台灣，甚至不如一個廣東省。上半年日本出口總值約3845億美元，但廣東省卻達到4646億美元，一個省就比整個日本多出800億美元。這顯示日本的經濟雖不能說已病入膏肓，但勢必已出現了重大沉痾，必須嚴肅以對。

日本經濟學者原田泰在2022年接受韓媒《韓國經濟日報》採訪時就曾說，「現在的日本，和中國的晚清時期差不多。」說日本再這麼得過且過下去，可能會從發達國家掉隊。

萬一日本率各國之先，有朝一日真地跌出了發達國家行列，那它再如何將自己武裝到牙齒，也是不堪一擊。虛弱的經濟撐不起供應鏈與生產線，無法大量有效地生產軍火，就可能在一場不長不短的戰爭中吞敗。

日本與其關心擇捉島，甚至有事沒事地還關心台灣；倒不如認真、負責地關心自己的經濟。失落了三十多年後，該有所作為了。