看好印度銷售前景 現代汽車擴大布局

AI摘要 文章摘要整理： 現代汽車看好印度銷售前景，宣布2032年前投資155億美元擴大產能、研發與在地布局，並規畫2030年前推出26款新車。

南韓現代汽車集團計畫2032年前投資印度 155億美元，反映在全球車市買氣降溫之際，該公司正將銷量逆勢看增的印度，視為重要的成長支柱。

綜合韓聯社、路透與彭博資訊報導，現代會長鄭義宣13日在新德里與印度總理莫迪會晤時，宣布了這項為期七年的投資計畫，涵蓋對印度的研發中心投資約7億美元、擴張當地產能及成立專門的投資實體。鄭義宣說：「這項投資計畫，強化了我們未來30年及更長時間對印度的投資承諾。」

印度去年占現代集團大約15%的全球銷量，已成旗下第三大市場，凸顯當地市場的重要性。該集團指出，預計在2030年，印度將成為僅次於北美的第二大市場。

現代集團目前在印度設有三座工廠，每年合計年產能逾140萬輛；該公司指出，新的投資計畫將支持產量大幅提升，但並未提供投資方式與地點等相關細節。

在印度僱用逾2.4萬人的現代，指出最新的投資計畫，將在製造、研究、工程、供應鏈等領域創造更多工作機會，但並未公布確切數字。在全球汽車買氣下滑之際，印度是少數銷量仍看增的主要市場。現代等傳統車廠正落實於印度在地生產，以避開高關稅與進口配額這類限制中國廠等品牌進軍印度的措施。

由於其他重要市場面臨美國關稅、中國產能過剩、歐洲競爭加劇等挑戰，現代汽車執行長穆諾茲將印度視為具備前景的機會，「目前，我們面臨中東戰爭，在美國也有許多議題待解，在歐洲也面臨中國廠的挑戰，那麼，我們該如何因應？」

穆諾茲表示，現代規畫2030年前於印度發表大約26款新車，「印度是當前的閃耀之星」。

精華 FAQ Q1：現代汽車為何要在印度大幅加碼投資？ 因全球車市買氣降溫，印度仍是少數銷量持續看增的市場，且已成現代第三大市場。公司因此把印度視為重要成長支柱，盼以在地生產與研發鞏固未來擴張。

Q2：這筆投資計畫包含哪些主要內容與方向？ 投資總額為2032年前155億美元，涵蓋約7億美元研發中心投資、擴張印度產能，以及成立專門投資實體。現代並未公布具體地點與投資方式，但強調將支持產量明顯提升。

Q3：現代汽車如何看待印度在全球市場中的地位？ 現代預期印度2030年將成為僅次於北美的第二大市場，並計畫在當地推出約26款新車。公司也表示，印度將帶來更多製造、研發、工程與供應鏈相關工作機會。

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