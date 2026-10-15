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星國貨幣政策意外維持不變 調降通膨預測

編譯吳孟真／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

新加坡金管局在連兩次收緊後首次按兵不動，並下調通膨預測，因經濟增速放緩且預期明年外部通膨壓力減輕。

新加坡上季經濟成長率減緩至5.4%，新加坡金管局（MAS，央行）意外維持貨幣政策不變，並調降通膨預測，因預期明年全球能源危機和人工智慧（AI）熱潮都將減弱。

新加坡金管局14日宣布，維持星元名目有效匯率（NEER）政策區間的斜率、寬度及中點不變，是央行連續在4月和7月會議上收緊貨幣政策之後，首次按兵不動。星國金管局以匯率為主要貨幣政策工具，而非利率。

此前，彭博新聞調查的20位經濟學家中只有三位料中這項決定，多數原本預期金管局將提高該政策區間的斜率，維持鷹派傾向。路透訪調的十位分析師，原先也預估當局將收緊貨幣政策，理由是經濟成長強勁與通膨風險。

不過，新加坡經濟成長已開始減速。根據14日公布的初步數據，星國今年第3季國內生產毛額（GDP）年增5.4%，增速為一年以來最慢，也不如第2季的6.2%，但仍接近金管局全年成長率預測4.5%-5.5%的高端。

金管局將全年核心通膨和整體通膨預測區間，由原先的1.5%-2.5%，調降至1.5%-2%。星國8月核心通膨率為2.2%。

金管局表示，「目前維持政策區間的升值走勢，可讓NEER持續走強，減輕近期進口物價上漲帶來的通膨壓力」。金管局也預料，隨著進口通膨放緩及國內成本維持低檔，核心通膨預期將自明年年中起，明顯降溫。

精華 FAQ

  • 金管局在連續4月與7月收緊後，這次維持NEER政策區間斜率、寬度與中點不變，主因是經濟成長開始減速，且預期明年能源危機與AI熱潮帶來的外部壓力將減弱。

  • 第3季GDP年增5.4%，雖低於第2季的6.2%，但仍是1年來最慢，且接近金管局全年成長率預測4.5%-5.5%的上緣，顯示景氣仍有韌性但動能已放緩。

  • 金管局將全年核心與整體通膨預測區間，由1.5%-2.5%下修至1.5%-2%。當局認為進口通膨將趨緩，加上國內成本維持低檔，核心通膨明年年中後可明顯降溫。

通膨 匯率 央行

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