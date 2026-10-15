IMF、世銀打擊全球金融詐騙 推出「曼谷藍圖」

AI摘要 文章摘要整理： IMF與世界銀行推出「曼谷藍圖」打擊網路金融詐騙，要求各國從法律、執法到國際合作全面應對，並呼籲社群平台共同負責。

國際貨幣基金（IMF）和世界銀行為打擊網路金融詐騙 ，推出名為「曼谷藍圖」的全球打詐路線圖。因為歹徒的詐騙手法日益縝密，一直在削弱公眾對數位金融的信心。

這兩個重量級國際機構在曼谷舉行年會，經由泰國 央行協調，14日發布這項計畫。「曼谷藍圖」條列12個政策面向，要協助各國辨識風險漏洞，並制定全面且協調一致的應對方案。

IMF總裁喬治艾娃在聲明中表示：「信任是每個金融體系的根基。隨著數位金融開展，各國必須合作打擊因網路而有的詐騙行為，並維護公眾對支撐經濟成長和普惠金融相關技術的信心。」

過去十年間，金融業發生的重大網路安全事件增加了九倍，網路詐騙案件數量大約增加兩倍。由於許多國家這類案件的通報體系仍在很初步的階段，有許多漏報，這些數字很可能低估了問題的實際嚴重程度。

「曼谷藍圖」的架構包括：建立法律基礎、預防詐騙、詐騙執法、國內及國際合作，以及消費者保護等領域，並強調金融服務機構、社群媒體、數位平台、電子商務和電信網路之間，應建立明確的問責機制和及時協調機制。

IMF和世銀說，數位金融擴大了金融服務範圍、提高效率，但也使詐騙活動的傳播速度更快、手法更加細密。

泰國目前正在加大力度，打擊與鄰國柬埔寨、寮國和緬甸詐騙集團相關的金融犯罪活動，它們具有明顯跨境特性，讓追蹤非法資金流向及追究犯罪者責任，變得更加困難。

人也在曼谷參加年會的英國央行總裁貝利，特別提到社群媒體公司對於防詐的責任。他指責社群平台放任詐騙活動進行，不必負責的狀況，已經極為嚴重。敦促社群平台也要加入打詐，不能光靠金融機構，畢竟許多歹徒行騙就是利用社群媒體。

英國政府的數據顯示，詐騙案件的數量在英國所有刑事案件類別中居冠，比率高達46%。另外，新加坡針對不法人士運用人工智慧（AI）進行網路攻擊的風險升高，由資訊通信媒體發展局（IMDA）成立工作小組，預定明年上半年公布實務指引，協同資通與媒體產業強化網路安全韌性。

精華 FAQ Q1：IMF和世銀這次推出「曼谷藍圖」的主要目的為何？ 主要是因應網路金融詐騙快速擴散，協助各國找出制度漏洞，建立更完整且協調一致的防詐架構，維護民眾對數位金融與經濟成長工具的信任。

Q2：「曼谷藍圖」包含哪些重要政策方向與合作機制？ 藍圖共有12個政策面向，涵蓋建立法律基礎、預防詐騙、執法、國內外合作與消費者保護，並要求金融機構、社群媒體、平台與電信業建立明確問責與即時協調機制。

Q3：新聞中還提到哪些國家或機構正在加強打詐作為？ 泰國正加強打擊與柬埔寨、寮國、緬甸相關的跨境詐騙金融犯罪；英國央行總裁貝利要求社群平台負責；新加坡也成立工作小組，研議AI網攻風險的實務指引。

v v v v v Mobile_ROS_Box_02 (UDN code)正式上線請刪除此行