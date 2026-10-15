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IEA：柴油、燃料供應吃緊到2027年

編譯葉亭均／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

IEA警告，受中東與俄羅斯相關衝突影響，全球柴油供應緊張恐延續至2027年，油市短期仍可能劇烈震盪並衝擊經濟。

國際能源總署（IEA）表示，儘管石油消費前景轉弱，但受中東和俄羅斯相關衝突影響，全球柴油和其他燃料供應緊張的情況預料將持續到2027年。

IEA在14日公布的油市月報中表示，儘管需求下降，石油市場供給缺口預估仍將持續至今年底，柴油供應受限的局面，很可能延續至2027年相當長一段時間，恢復與否則取決於中東成品油的供應情況，如果無法恢復，市場可能需要透過進一步壓低需求，才能重新平衡，而這將帶來沉重的經濟代價。

IEA並指出，隨著剩餘的緩衝繼續消耗，如果中東衝突得不到解決，在2027年最終出現供應過剩之前，未來幾個月石油市場可能經歷更多動盪。

IEA表示，創紀錄的柴油價格已經產生廣泛的經濟影響，推高商品成本，並對實際收入、經濟活動以及通膨造成衝擊。而俄羅斯近期宣布放寬柴油出口限制，不太可能實質性改變全球柴油市場的供需平衡，因為俄羅斯可投入運營的煉油產能不足。

IEA正敦促成員國釋放緊急柴油準備。美國柴油零售價格已升至紀錄高位，促使川普考慮禁止美國出口柴油，甚至宣布與莫斯科達成供應協議。

IEA也預測，本季全球石油需求將減少每日250萬桶，今年全年將減少每日260萬桶，降幅略大於上月報告的預測，並可能寫下2020年新冠疫情以來最大年度平均降幅。至於2027年需求，遭IEA大幅度下修，這也是該預測值自今年6月首次發布以來第一次被下調。全球石油消費明年預估將增加約每日200萬桶，但仍不足以完全彌補戰爭造成的衝擊，整體需求仍將低於2025年水準。

國際油價14日在高檔震盪，布蘭特油價一度升破每桶107美元，主因沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）總部遭葉門叛軍胡塞組織發動飛彈攻擊，導致總部園區部分區域起火，引發市場疑慮。

由沙國領導、在葉門與胡塞交戰的聯軍表示，胡塞13日向沙國多座城市發射飛彈，攻擊目標包括首都利雅德。

這波飛彈攻擊是近幾天沙國接連遭受攻擊的一部分。近期的攻擊也波及沙國各地機場，造成至少18人死亡、數百人受傷。隨著沙國與胡塞武裝之間的敵對行動升級，沙國石油基礎設施也成為攻擊目標。

沙國西部吉贊（Jazan）的一座煉油廠在先前遭受攻擊後，至今仍處於停工狀態；紅海沿岸一座重要的石油出口港也遭到攻擊。此外，一條橫跨沙國、一直是Aramco將石油輸往全球市場的主要輸油管線，上個月在遭到從伊拉克發動的攻擊後，也曾暫時關閉。

日產證券投資公司首席策略師菊川弘之表示，胡塞與沙烏地阿拉伯之間的衝突引發供應疑慮，正推升油價，不過，「市場預期俄羅斯增加柴油出口將緩解供應緊張，可能限制油價大幅朝任一方向波動。」他預測，西德州原油價格將在每桶90至100美元之間交易。

精華 FAQ

  • IEA指出，供應緊張主要受中東成品油供應不穩與俄羅斯相關衝突影響，若中東局勢未解，市場即使需求轉弱，柴油短缺仍可能持續很長一段時間。

  • IEA表示，創紀錄的柴油價格已推高商品運輸與生產成本，進一步壓縮實際收入、拖累經濟活動，並對通膨形成上行壓力，影響範圍相當廣泛。

  • 沙國石油設施遭胡塞飛彈攻擊，加劇市場對供應中斷的疑慮；俄羅斯雖放寬柴油出口限制，但因煉油產能不足，難以實質改善全球柴油供需。

石油 俄羅斯

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