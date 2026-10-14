英國商貿大臣：不會迫於歐盟壓力對中國電動車加稅

中國電動車的價格優勢給歐盟汽車產業帶來壓力，並引發供應鏈依賴和「去工業化」的擔憂。(新華社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 英國商貿大臣雷諾茲表明，不會因歐盟施壓而對中國電動車加稅。

英國商貿大臣雷諾茲表明，不會因歐盟施壓而對中國電動車加稅。 重點二： 英方稱貿易防衛措施只看國家利益，也會評估中國報復與出口風險。

英方稱貿易防衛措施只看國家利益，也會評估中國報復與出口風險。 重點三：中國車企在英市占近20%，英國同時評估合作引進技術與就業效益。

英國商業、創新、科學暨貿易大臣雷諾茲說，英國不會迫於來自歐盟 的壓力，對中國電動車 加徵進口關稅 。他強調，英國就貿易防衛措施採取任何決策時，依據的是英國的國家利益，「而不是因為有任何國家提出要求」。

歐盟2024年起對中國電動車加徵進口關稅，稅率最高可超過45%，近日更推出「限額進口」措施，預計自2027年初步提供中國混合動力電動車35萬輛的進口配額。中國電動車的價格優勢給歐盟汽車產業帶來壓力，並引發供應鏈依賴和「去工業化」的擔憂。

英國則至今未對中國電動車採取較強硬反制。同時，日本的日產汽車（Nissan）正與中國奇瑞汽車（Chery）協商，以利最快明年起，在英格蘭東北部桑德蘭市（Sunderland）的Nissan廠房為Chery生產汽車。

一旦協議達成，這將是中國汽車在英國本土量產首例。這對尋求擴大國內勞動市場、提升就業率的英國政府而言，可被呈現為「利多」。

正率團在印度訪問的雷諾茲（Jonathan Reynolds）告訴英國「衛報」（The Guardian），雖然未來不排除對中國貨品進口施加限制，他不認為英國現在不這麼做，就會成為中國貨品進入歐盟市場的「後門」。

部分人士批評，英國對中貿易政策過於寬鬆，恐成為歐盟對中貿易保衛戰的「破口」。

雷諾茲說，英國政府2024年即曾審慎評估相關議題，目前也將持續依據產業需求滾動檢討。不過，問題最終仍得回到英國汽車產業的根本特質，也就是「出口導向」，而身為商貿大臣，他必須考慮這一點。

這意味英方必須考慮中國是否可能採取反制措施，因此傷及英國汽車對中出口，例如捷豹荒原路華（Jaguar Land Rover）、勞斯萊斯（Rolls-Royce）、賓利（Bentley）、阿斯頓馬丁（Aston Martin）等豪華汽車品牌。這些品牌在中國的市占率近年明顯呈下滑趨勢，原因包括來自中國品牌的競爭。

另一方面，中國汽車品牌在英國的市占率快速成長，已近20%。

日前曾有媒體報導，英國政府正研議對中國電動車加徵進口關稅，以促進與歐盟的協調一致、為即將於11月登場的英國－歐盟峰會奠定良好基礎。

不過，觀察雷諾茲今年7月上任以來的歷次發言即可推論，為「平衡」各方利益、「通盤考量」各項風險，英國或許不至於在中國電動車議題緊跟歐盟腳步。

雷諾茲9月中旬參訪英國頂級跑車品牌麥拉倫（McLaren）車廠時曾說，英國不宜冒著北京報復的風險對中國電動車加稅，並因此讓英國汽車出口蒙受損失，「我們想賣車給中國」。

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）當時報導，雷諾茲進一步表示，與其對中國汽車生產商設下重重障礙，不如試著善加運用來自中國的先進工程技術；政府不排除鼓勵中國電動車業者將英國視為進軍歐洲市場的橋頭堡。

雷諾茲認為，中國值得關注的不僅是具成本優勢的生產模式，還有「創新程度在全球名列前茅」的部分中國企業。

報導引述雷諾茲表示，英國應「放眼世界」、「著眼創新所在，並把創新帶回英國」。

至於中國電動車被視為有資訊安全疑慮，雷諾茲說，英國政府將持續監控各項安全風險、逐案檢視。安全疑慮確實是重要考量，但引入最先進科技也很重要。

雷諾茲今天對中國電動車議題的最新表態恐為11月在布魯塞爾舉行的英歐峰會埋下不確定因素。

英國現任首相柏南（Andy Burnham）較與他同為工黨籍的前首相施凱爾（Keir Starmer，2024年至2026年7月在任）更積極推動與歐盟整合，近日表態不排除「重返歐盟」。

此外，英國尋求參加歐盟旨在振興歐洲工業、提升供應鏈自主的「歐洲製造」（Made in Europe）機制，並持續爭取在該機制上路前，對歐盟施加影響力，以免相關法規損害英國企業利益。英國已於2020年1月正式脫離歐盟。

在這樣的背景下，以及歐盟高度重視與中國的貿易失衡問題，英國與歐盟在貿易政策依然有明顯分歧，這恐增加英方「返歐」難度。對中貿易失衡也是歐盟推出「歐洲製造」的因素之一。

關於有消息指出英國被敦促對中國電動車加稅、否則難以在對歐貿易談判取得顯著進展，雷諾茲告訴「衛報」，不讓英國加入「歐洲製造」，是歐盟的損失，畢竟英國與歐盟的供應鏈彼此高度整合。

雷諾茲另提到，一旦英國重返歐盟，去年與印度簽署的自由貿易協定及其他重大雙邊協議都將相當於失效。英國將必須接受歐盟對外事務的「集體行動」原則。

雷諾茲說，顯然這就是為什麼當英國仍是歐盟一員時，英國沒有像今天與各經濟體分別簽署的「量身訂製」協議。

脫歐後，英國政府曾加強推進與印太區域的關係，包括於2021年申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），並於2023年獲准加入、簽署協定，隨後於2024年12月正式成為CPTPP一員，是率先加入CPTPP的歐洲經濟體。

歐盟與CPTPP的雙邊貿易投資對話則是2025年11月正式啟動。