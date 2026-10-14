IMF總裁：美國單靠經濟成長無法擺脫債務 中國應擴大內需

國際貨幣基金總裁喬治艾娃。(歐新社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： IMF總裁稱美國不能只靠成長解決債務問題。

IMF總裁稱美國不能只靠成長解決債務問題。 重點二： 她指出中國應轉向擴大內需、減少出口依賴。

她指出中國應轉向擴大內需、減少出口依賴。 重點三：先進經濟體債務壓力升高，已波及低收入國家。

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃14日表示，美國單靠經濟成長無法擺脫債台高築，必須調整稅制或支出；而中國則必須將成長模式從出口導向轉為更注重國內消費。

路透社報導，喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在泰國 首都曼谷召開的IMF與世界銀行（World Bank）年會上，力勸全球前2大經濟體做出艱難的政策改變，好讓各自日益嚴重的財政和貿易失衡縮小。

喬治艾娃點名美國和歐洲國家等先進經濟體是犯下債務過多的最糟糕國家，其基準公債殖利率 持續攀升，已影響到低收入 國家；而後者原已在金融市場壓力下，不得不控制債務。

她指出，低收入國家整體債務負擔雖已減輕，但仍受到公債殖利率升高擠壓，平均償債成本相較於歲入的比重，已由10年前的6%增至14%。

喬治艾娃在記者會上被問到，美國是否有必要採取更嚴格財政政策，她回答說，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）也承認美國的赤字和債務水準過高，有必要讓美國財務情況變得更可維繫。

喬治艾娃表示，美國當局非常仰賴強勁經濟成長來協助降低債務，但IMF方面認為，儘管經濟成長無疑有幫助，但沒辦法以夠快速度實現所需的調整，因此某些財政措施仍有必要。

對於有人問到中國引發的貿易失衡問題，喬治艾娃重申長期以來給北京的建議。她說，貿易順差國有必要讓國內消費增加，而中國顯然適用這種成長模式。

喬治艾娃表示，財政赤字國家有必要存更多錢、花更少錢，歐洲有必要在競爭力上加大投資，「簡言之，中國需要多花錢，美國需要多儲蓄，歐洲則需要增加投資」。