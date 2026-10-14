我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中央公園馬車擬2028年退場 曼達尼支持 市議會22日表決

紐約5項公投加快市政服務 盼減移民商家負擔

澳洲擬強制保留更多天然氣供國內 最多達出口量20% 業者警告打擊投資

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
澳洲擬要求LNG出口商自2028年起增加國內供應，最多相當於出口量20%。圖為2...
澳洲擬要求LNG出口商自2028年起增加國內供應，最多相當於出口量20%。圖為2026年9月3日，一艘液化天然氣運輸船停靠澳洲達爾文港。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

澳洲將立法要求LNG出口商自2028年起釋出更多天然氣供國內，盼緩解東岸短缺並壓低價格，但業者警告此舉可能削弱投資意願。

澳洲政府提出法案，強制液化天然氣（LNG）出口商自2028年起增加對國內市場的供應，相當於出口量最多20%的天然氣，以因應供應短缺並壓低價格。但生產商警告，此舉可能打擊新氣田投資。

彭博資訊報導，政府與監管機關將依消費預測，每年調整供應量，目標是讓供給達到國內需求的110%。

新規主要影響到昆士蘭州的三座LNG廠，其中以Santos營運的Gladstone項目，受到衝擊最大，因其經常向國內市場購氣以履行出口承諾。

澳洲約四分之三的天然氣銷往海外，是僅次於卡達的全球第二大LNG出口國，但人口較密集的東岸預計2030年前會面臨供應短缺。

能源部長波溫（Chris Bowen）表示，通過立法進行改革，將增加國內供應、強化能源安全，並抑制價格。

不過，政府已修訂並放寬最初提案。實際供應量可依國內需求、現有合約及基礎設施限制下調；若履行新規可能導致違約，出口商可申請減量。工會、製造商及環保團體則批評，法案存在漏洞，業者將能規避向澳洲客戶供應額外天然氣的義務。

新規也將要求LNG出口商取得聯邦許可，違反供應要求可遭暫停或撤銷許可。法案仍須國會兩院通過，並獲皇室批准後才生效。

精華 FAQ

  • 主要是因應東岸預計在2030年前出現天然氣供應短缺，同時透過增加國內供應來壓低價格，並強化澳洲的能源安全與市場穩定。

  • 政府將依消費預測每年調整供應量，目標讓國內供給達到需求的110%，實際規模最高可相當於出口量的20%，並受合約與基礎設施限制。

  • 生產商擔心強制保留更多天然氣會壓縮出口收益、打擊新氣田投資；工會、製造商與環保團體則認為法案仍有漏洞，可能讓業者規避供應義務。

天然氣 澳洲

上一則

應材看好AI、喊2030年服務營收破120億美元 為何股價仍重挫？

延伸閱讀

才制裁又放行 川普找普亭供柴油壓油價 分析師潑冷水

才制裁又放行 川普找普亭供柴油壓油價 分析師潑冷水
川普喊話投資 阿拉斯加LNG成本遠高於同業 韓：先評估

川普喊話投資 阿拉斯加LNG成本遠高於同業 韓：先評估
川普造勢喊話 稱台灣同意採購阿拉斯加30%天然氣、額外投資44億美元

川普造勢喊話 稱台灣同意採購阿拉斯加30%天然氣、額外投資44億美元
地緣政治衝擊、設備短缺… 亞洲LNG發電計畫受阻

地緣政治衝擊、設備短缺… 亞洲LNG發電計畫受阻

熱門新聞

黃仁勳女婿卡普雷茲（Nico Caprez，見圖）現任輝達全球AI基礎設施成長副總裁。（取材自Nvidia）

黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質

2026-10-06 06:41
川普三周前才簽署新的對俄制裁法，如今政策轉向引發批評。（路透）

美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事

2026-10-10 07:10
長和與李嘉誠家族作為單一最大股東的加拿大能源公司Cenovus Energy宣布，將以約57億加元（約新台幣1,269億元）的企業價值收購加拿大石油公司Athabasca Oil Corporation。新華社

李嘉誠家族擴張能源版圖 豪擲40億收購加拿大石油公司

2026-10-06 08:43
熟悉台積電人士認為，馬斯克還是專心登上火星就好，因為製造晶片難度更高。（路透）

磨練30年後再來吧 專家看衰馬斯克晶片壯志 直言高良率比上火星還難

2026-10-10 07:30
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。 （美聯社）

馬斯克舒適圈？前妻揭他高強度生活模式 直言「混亂中表現更好」

2026-10-07 08:10
三十年前料中1997年亞洲金融風暴的全球策略師愛德華茲表示，當前的人工智慧（AI）榮景就是泡沫，與1997年亞洲金融危機有共同點。（路透）

法興分析師愛德華茲：AI榮景這點 像1997亞洲金融風暴

2026-10-08 11:02

超人氣

更多 >
洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」

洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」
夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...

夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...
為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難

為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難
白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統

白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統
爭議纏身 季伏爾辭希臘大使：永遠感激川普、魯比歐

爭議纏身 季伏爾辭希臘大使：永遠感激川普、魯比歐