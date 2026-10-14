日圓將急升？日大型金融機構買日公債、賣海外債 資金回流跡象浮現

日本大型銀行與保險公司加碼買進日本公債、減持海外債券，浮現資金回流跡象。趨勢若持續可能推升日圓。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 日本大型金融機構近期增持日債、賣出海外債，反映高殖利率正吸引資金回流國內，市場開始關注這是否會推動日圓升值。

日本 大型銀行與保險公司近幾個月大舉買進日本政府公債、減持海外債券 ，引發市場關注資金是否開始回流。這股趨勢若持續，可能推動日圓升值。

金融時報報導，依日本證券業協會數據計算，在截至8月的五個月內，大型銀行與保險公司淨買入5.4兆日圓、到期年限兩年以上的日本公債，是2023年初以來五個月期間最大淨買入規模。

日本財務省數據也顯示，銀行9月賣出海外債券的金額升至2.5兆日圓，今年前九個月淨賣出金額是2005年以來同期最高。

日本公債殖利率 走高，是資金轉向的主因。30年期殖利率本月稍早曾觸及4.27%的歷史高點，10年期也創30年高點。海外債券匯率避險成本增加，加上美、法債市劇烈波動，也是促使日本機構調整部位的因素。

大和資本市場歐洲研究主管Chris Scicluna表示，日本公債殖利率已回升到讓投資人願意把資金留在國內的水準，「所有人都在觀察這是否會是資本回流長期趨勢的開端」。

如果資金大規模回流，可能導致日圓急升，同時迫使借入日圓投資海外高收益資產的投資人拋售外國資產。

不過，退休基金今年仍淨買進11.4兆日圓的海外長期債券。德意志銀行東京首席策略師大森昭樹表示，現在就認定資金回流還為時過早，仍需更多壽險業者賣出海外債券的明確證據。