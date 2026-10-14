我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

秋季身體痠痛、發燒像感冒？ 醫：脖子前方疼痛恐是「這疾病」重要警訊

烏克蘭無人機：仰賴中製零件 轉向台和盟國採購有難處

日圓將急升？日大型金融機構買日公債、賣海外債 資金回流跡象浮現

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本大型銀行與保險公司加碼買進日本公債、減持海外債券，浮現資金回流跡象。趨勢若持...
日本大型銀行與保險公司加碼買進日本公債、減持海外債券，浮現資金回流跡象。趨勢若持續可能推升日圓。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

日本大型金融機構近期增持日債、賣出海外債，反映高殖利率正吸引資金回流國內，市場開始關注這是否會推動日圓升值。

日本大型銀行與保險公司近幾個月大舉買進日本政府公債、減持海外債券，引發市場關注資金是否開始回流。這股趨勢若持續，可能推動日圓升值。

金融時報報導，依日本證券業協會數據計算，在截至8月的五個月內，大型銀行與保險公司淨買入5.4兆日圓、到期年限兩年以上的日本公債，是2023年初以來五個月期間最大淨買入規模。

日本財務省數據也顯示，銀行9月賣出海外債券的金額升至2.5兆日圓，今年前九個月淨賣出金額是2005年以來同期最高。

日本公債殖利率走高，是資金轉向的主因。30年期殖利率本月稍早曾觸及4.27%的歷史高點，10年期也創30年高點。海外債券匯率避險成本增加，加上美、法債市劇烈波動，也是促使日本機構調整部位的因素。

大和資本市場歐洲研究主管Chris Scicluna表示，日本公債殖利率已回升到讓投資人願意把資金留在國內的水準，「所有人都在觀察這是否會是資本回流長期趨勢的開端」。

如果資金大規模回流，可能導致日圓急升，同時迫使借入日圓投資海外高收益資產的投資人拋售外國資產。

不過，退休基金今年仍淨買進11.4兆日圓的海外長期債券。德意志銀行東京首席策略師大森昭樹表示，現在就認定資金回流還為時過早，仍需更多壽險業者賣出海外債券的明確證據。

精華 FAQ

  • 主因是日本公債殖利率上升，讓持有國內債券的吸引力提高；同時海外債券的匯率避險成本增加，且美、法債市波動加劇，也促使機構調整部位。

  • 截至8月的5個月內，大型銀行與保險公司淨買入5.4兆日圓、2年以上日本公債；銀行9月賣出海外債券達2.5兆日圓，今年前9個月淨賣出為2005年以來同期最高。

  • 若回流趨勢擴大，可能推動日圓急升，並迫使借入日圓投資海外高收益資產的投資人拋售外國資產；不過專家認為，目前仍需更多壽險業者賣債證據。

殖利率 債券 日本

上一則

布蘭特油價衝107美元 沙國Aramco石油總部遭彈襲 危機升溫

延伸閱讀

美10年期公債殖利率恐睽違26年再登6% PIMCO警告：5.5%就可能重挫股市

美10年期公債殖利率恐睽違26年再登6% PIMCO警告：5.5%就可能重挫股市
全球公債殖利率竄升有十大原因 不只是AI、油價和債務那麼簡單

全球公債殖利率竄升有十大原因 不只是AI、油價和債務那麼簡單
全球公債殖利率齊揚為何這國反降？分析師：暴露不同經濟問題

全球公債殖利率齊揚為何這國反降？分析師：暴露不同經濟問題
貝森特才喊快速降債 達里歐警告：中日可能大賣美債 三年內債務危機

貝森特才喊快速降債 達里歐警告：中日可能大賣美債 三年內債務危機

熱門新聞

黃仁勳女婿卡普雷茲（Nico Caprez，見圖）現任輝達全球AI基礎設施成長副總裁。（取材自Nvidia）

黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質

2026-10-06 06:41
川普三周前才簽署新的對俄制裁法，如今政策轉向引發批評。（路透）

美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事

2026-10-10 07:10
長和與李嘉誠家族作為單一最大股東的加拿大能源公司Cenovus Energy宣布，將以約57億加元（約新台幣1,269億元）的企業價值收購加拿大石油公司Athabasca Oil Corporation。新華社

李嘉誠家族擴張能源版圖 豪擲40億收購加拿大石油公司

2026-10-06 08:43
熟悉台積電人士認為，馬斯克還是專心登上火星就好，因為製造晶片難度更高。（路透）

磨練30年後再來吧 專家看衰馬斯克晶片壯志 直言高良率比上火星還難

2026-10-10 07:30
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。 （美聯社）

馬斯克舒適圈？前妻揭他高強度生活模式 直言「混亂中表現更好」

2026-10-07 08:10
三十年前料中1997年亞洲金融風暴的全球策略師愛德華茲表示，當前的人工智慧（AI）榮景就是泡沫，與1997年亞洲金融危機有共同點。（路透）

法興分析師愛德華茲：AI榮景這點 像1997亞洲金融風暴

2026-10-08 11:02

超人氣

更多 >
洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」

洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」
夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...

夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...
為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難

為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難
白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統

白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統
爭議纏身 季伏爾辭希臘大使：永遠感激川普、魯比歐

爭議纏身 季伏爾辭希臘大使：永遠感激川普、魯比歐