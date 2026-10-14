IMF示警：各國債台高築 恐釀全球金融動盪

AI摘要 文章摘要整理： IMF示警全球政府債務與赤字快速惡化，若通膨、債務與AI資產回落交織，恐引發債市拋售與全球金融動盪；同時台灣經濟成長預測卻大幅上修。

金融時報報導，國際貨幣基金（IMF）13日警告，全球主要經濟體正面臨新冠疫情 以來最嚴重的財政赤字問題，預估美國與中國今年的財政赤字將達到或超過國內生產毛額（GDP）的8%。各國政府債台高築，借款成本又持續攀升，IMF呼籲各國緊急改善財政，否則恐引發更大規模的金融市場動盪。

IMF在最新發布的世界經濟展望報告中預測，先進經濟體2026年的淨借款占GDP比重將達5.2%，創2021年新冠疫情封鎖期間以來最高水準。其中，美國政府財政赤字占GDP比重預計達8.5%，高於去年的7.1%，中國也將達到或超過8%。

更令人擔憂的是，各國政府不僅借債愈來愈多，還得支付更高的利息。隨著能源價格高漲、通膨壓力持續，美國、歐元區及日本央行今年陸續升息，推高政府借款成本。

IMF預測，全球公共債務占GDP比重將在2030年前逼近100%。IMF首席經濟學家鄧雷羅警告：「全球經濟一直展現韌性，但這種韌性正逐漸逼近極限。」

IMF將2026年全球GDP成長率預測小幅上調0.1個百分點至3.1%，預計2027年成長率將達3.4%。其中，美國今年與明年預計均成長2.3%，靠消費、財政政策與科技投資支撐，印度則以7%的成長率表現突出；中國今年預計成長4.5%，明年進一步放緩至4%。

和半年前預測相較，多數國家今年經濟成長率預測大致持平，台灣表現一枝獨秀，獲大幅上修一倍多至10.7%，上修幅度和經濟成長速度都傲視全球主要經濟體，明年成長率預估也稱冠東亞。

IMF預測，台灣今年國內生產毛額（GDP）將成長10.7%，比4月預估的5.2%大幅上調5.5個百分點。

IMF也上調台灣明年經濟成長率預估1.3個百分點至4.3%，分別高於南韓與香港的2.8%、日本的0.7%，甚至高於中國的4%，也超越新加坡的3%。

不過，IMF也調高台灣今年消費者物價指數（CPI）預估0.5個百分點到2%，明年上修0.2個百分點到1.8%。

IMF認為，今年全球經濟成長仍將維持相對韌性，部分原因在於AI投資熱潮帶動經濟活動。然而，AI帶來的經濟成長並未讓所有國家受惠。今年4月時，全球95%的經濟成長來自54個經濟體，如今卻集中在僅32個，顯示各國經濟表現差距正在擴大。

IMF警告，若未來通膨再度升溫、政府債務問題惡化，或AI相關資產價格大幅回落，都可能引發債券市場拋售，進一步衝擊全球金融穩定。