日韓抗通膨 不排除再度升息

AI摘要 文章摘要整理： 日本與南韓央行皆面臨抗通膨壓力，日銀可能在12月再升息，南韓則維持緊縮立場；但南韓總統公開談論升息，也引發對央行獨立性的關注。

彭博資訊13日報導，知情人士透露，日本銀行（央行 ）官員仍在考慮年底前再次升息的可能性，但傾向於本月不再升息，避免罕見地連續升息。在此同時，南韓 央行總裁表示，將在通膨 回歸目標前，維持限制性貨幣政策立場，就連南韓總統都少見地表示，南韓應縮小與美國的利差，順應全球貨幣緊縮的趨勢。

知情人士表示，由於沒有跡象顯示，通膨升溫風險會突然加劇，因此日銀官員認為沒有太大必要連續升息。央行將轉而仔細評估經濟數據，以判斷是否有必要最早在12月會議上再次升息。

日銀9月升息至1.25%，是三個月內第二次調高利率，升息節奏是1990年來最快。不過，日銀自1980年以來還從未連續兩個月升息，長期以來傾向於先觀察政策調整後的影響、再採取下一步行動。

隔夜交換市場定價顯示，交易員目前預計日銀本月升息的機率約10%，而截至12月升息的概率升至88%。上月接受調查的經濟學家中，約三分之一預計日銀將在12月採取行動，逾半則預計會等到明年1月。

另據路透報導，此時正在曼谷參加IMF世銀年會的南韓央行總裁申鉉松，13日也表示，將在通膨率回歸目標之前，維持限制性的貨幣政策立場，預計南韓核心和整體通膨率，都將在一段時間內高於目標，至於人工智慧（AI）熱潮是否會推升中性利率，目前尚待觀察。

在此同時，南韓總統李在明則在內閣會議上表示，南韓近期不得不上調政策利率，以縮小與美國日益擴大的利差，並順應全球貨幣緊縮的趨勢。

李在明13日指出，全球的債務壓力以及美國聯準會（Fed）的鷹派政策立場，代表升息幾乎已成定局，儘管他也對家庭債務和違約風險不斷上升表示擔憂。

南韓基準利率目前為3%，而Fed聯邦資金利率處於3.75%至4.00%的目標區間內。

但李在明的這番言論，卻構成對利率政策一次不尋常的政治介入；依法而言，利率政策應由南韓央行獨立制定。在一個向來對央行獨立性高度敏感的國家，總統的言論可能引發外界對央行獨立性的疑慮。

在闡述國內經濟面臨的壓力時，李在明將政策利率緊縮競賽，描述為「一種可能長期持續的全球現象」。