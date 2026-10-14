沙國賣石油改為直送到港 降低美伊戰爭對買氣衝擊

路透引述消息人士披露，儘管中東局勢動盪，包括台灣在內的亞洲煉油廠，仍成功向沙國採購到11月原油。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 在中東戰事與荷莫茲海峽安全風險升高下，沙烏地阿拉伯調整原油銷售與運輸方式，改以直送到港方式供應台灣、印度與中國買家，同時降價促銷以維持出口。

伊朗 戰爭持續延燒，沙烏地阿拉伯 接連遭到伊朗代理勢力「青年運動」襲擊之際，仍極力將石油 運出荷莫茲海峽。路透13日引述消息人士披露，儘管區域局勢動盪，包括台灣在內的亞洲煉油廠，仍成功向沙國採購到11月原油。

知情人士透露，沙國已向台灣及印度煉油商出售11月裝船的原油，交易方式改為由賣方負責交貨，也就是直送到港。其他消息人士指出，中國的國營及民營煉油廠也透過相同方式，購入至少1200萬桶沙國原油。

知情人士表示，部分原油的成交價格，較11月官方售價每桶高出約20美元。這些交易透過沙烏地阿拉伯國營石油公司（Saudi Aramco）上周舉行的招標，以及私下協商達成。沙烏地阿美拒絕置評。

沙國通常會在每月初公布原油官方售價，並要求長期合約買家申報當月採購量。消息人士透露，由於伊朗戰爭帶來安全風險，買家不願租用油輪進入荷莫茲海峽內側港口，裝載原油，迫使沙國將原本經由荷莫茲海峽運輸的部分原油，改在現貨市場出售。

為吸引買家並彌補高漲的運費，沙烏地阿美將11月主力油種「阿拉伯輕原油」（Arab Light）的官方售價，訂在較阿曼與杜拜原油平均價格每桶低5美元的水準，折價幅度為2020年6月以來最大。

不過，Aramco仍維持從紅海沿岸延布港（Yanbu）及埃及西迪克里爾港（Sidi Kerir）裝船的原油配額。

沙烏地阿拉伯自9月以來持續增加經由荷莫茲海峽出口的原油數量。能源數據分析公司Kpler於12日公布的資料顯示，沙國9月原油出口量達每日667萬桶，創下七個月新高，並恢復至美伊戰爭前水準。

石油輸出國組織（OPEC）13日公布的月報也顯示，沙烏地阿拉伯9月原油產量大增三分之一，從30多年最低水準回升，日產量增加了約200萬桶，達到每日837.2萬桶。不過，這個數字仍明顯低於美伊衝突爆發前的水準。

這份月報還顯示，OPEC將今年全球石油需求增長的預測值削減了一半，降至每日僅增加20萬桶。