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黃仁勳宣布NVIDIA追加投資歐洲20億元 催歐洲加入AI競賽

編譯季晶晶／綜合外電
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黃仁勳已承諾在全球投資數千億美元，希望加快AI普及，帶動自家產品需求。(路透)
黃仁勳已承諾在全球投資數千億美元，希望加快AI普及，帶動自家產品需求。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳在巴黎宣布輝達將追加投資歐洲20億美元，並透過法國新創與開放模型布局，呼籲歐洲加速加入全球AI競賽。

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳展開歐洲行程，周二宣布計畫在歐洲追加投資20億美元，並向四家法國新創挹注新資金。他同時與法國總統馬克宏會面，商討輝達在法國的投資布局、開源軟體與AI安全等議題。

黃仁勳指出，這20億美元是在輝達過去一年對歐洲投入80億美元的基礎之外再加碼。巴黎為他這一趟歐洲行的首站，後續還將前往倫敦與柏林。他在巴黎表示：「歐洲必須加入這場競賽。」

輝達是全球最大的AI晶片製造商。黃仁勳已承諾在全球投資數千億美元，希望加快AI普及，帶動自家產品需求。不過，外界對AI的反彈情緒日益升高，從模型失控到高耗電資料中心的環境影響，都讓限制AI發展的呼聲增加。

黃仁勳反對放慢AI發展，認為這項技術能帶動經濟，也能安全推進。

相較之下，在AI代理程式接連引發多起備受關注的安全事件後，Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）與OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）等AI公司負責人，正考慮如何掌握AI發展步調。

黃仁勳也推廣成本可能較低、較容易調整的開源模型，希望協助歐洲追趕美國較先進的AI技術，並減少各界對少數大型企業產品的依賴。

他說：「開放模型很重要，因為可以依照不同語言與自身主權需求調整。」

輝達已投資法國AI新創Mistral AI，並供應其資料中心所需的AI加速晶片。Mistral開發的是開放權重模型，也就是公開模型參數，讓其他開發者自由使用與修改。該公司最新模型使用4,000顆Grace Blackwell晶片訓練。

此次獲得新增投資的四家法國新創，各有不同業務：Doctolib協助醫療人員處理行政工作，並提供病患預約看診；Pigment開發AI商用軟體；Entalpic將AI用於化學與材料研究；Genesis AI則聚焦機器人AI。黃仁勳預期，以人形機器人為代表的實體AI，將成為輝達技術的下一個龐大市場。

輝達周二在紐約股市上漲近1%，收228.52美元，今年以來累計上漲23%。

精華 FAQ

  • 他宣布在過去1年投入歐洲80億美元的基礎上，再追加投資20億美元，並向Doctolib、Pigment、Entalpic與Genesis AI等4家法國新創挹注新資金。

  • 他在巴黎明確表示「歐洲必須加入這場競賽」，希望歐洲加速追趕美國AI技術，並透過投資與合作強化自身在AI產業鏈中的地位。

  • 黃仁勳認為開放模型可因應不同語言與主權需求，降低對少數大廠依賴；同時他也看好人形機器人等實體AI，將成為輝達下一個龐大市場。

黃仁勳 NVIDIA 輝達

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