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大國赤字創疫後新高 IMF：全球債務逼近GDP的100%恐掀金融動盪

編譯盧思綸／即時報導
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國際貨幣基金組織與世界銀行13日在泰國曼谷召開年度會議。（路透）
國際貨幣基金組織與世界銀行13日在泰國曼谷召開年度會議。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

IMF警告美中等大國赤字創疫後新高，全球債務逼近GDP的100%，雖有AI投資支撐成長，但財政與金融風險正同步升高。

金融時報報導，國際貨幣基金（IMF）13日警告，全球主要經濟體正面臨新冠疫情以來最嚴重的財政赤字問題，預估美國與中國今年的財政赤字將達到或超過國內生產毛額（GDP）的8%。儘管人工智慧（AI）投資熱潮支撐全球經濟成長，但各國政府債台高築，借款成本又持續攀升，IMF呼籲各國緊急改善財政，否則恐引發更大規模的金融市場動盪。

IMF在最新發布的世界經濟展望報告中預測，先進經濟體2026年的淨借款占GDP比重將達5.2%，創下2021年新冠疫情封鎖期間以來最高水準。其中，美國整體政府財政赤字占GDP比重預計達8.5%，高於去年的7.1%，中國也將達到或超過8%。

更令人擔憂的是，各國政府不僅借債愈來愈多，還得支付更高的利息。隨著能源價格高漲、通膨壓力持續，美國、歐元區及日本央行今年陸續升息，推高政府借款成本。

IMF預測，全球公共債務占GDP比重將在2030年前逼近100%。IMF首席經濟學家鄧雷羅（Silvana Tenreyro）警告：「全球經濟一直展現韌性，但這種韌性正逐漸逼近極限。」

儘管如此，IMF認為今年全球經濟成長仍將維持相對韌性，部分原因在於AI投資熱潮帶動經濟活動。

IMF將2026年全球GDP成長率預測小幅上調0.1個百分點至3.1%，預計2027年成長率將達3.4%。其中，美國今年與明年預計均成長2.3%，印度則以7%的成長率表現突出；中國今年預計成長4.5%，明年進一步放緩至4%。

然而，IMF指出，AI帶來的經濟成長並未讓所有國家受惠。今年4月時，全球95%的經濟成長來自54個經濟體，如今卻集中在僅32個，顯示各國經濟表現差距正在擴大。

IMF同時警告，若未來通膨再度升溫、政府債務問題惡化，或AI相關資產價格大幅回落，都可能引發債券市場拋售，進一步衝擊全球金融穩定。

精華 FAQ

  • 因為美國與中國今年赤字可能都超過GDP的8%，先進經濟體借款也持續增加，且利息成本上升，若不及早改善財政，恐引發更大規模的市場動盪。

  • IMF預估全球公共債務占GDP比重將在2030年前逼近100%，但今年全球經濟仍具韌性，2026年成長率上調至3.1%，2027年可望達3.4%。

  • AI投資有助支撐全球成長，但利益分布並不平均，經濟動能集中於少數經濟體；若通膨回升、債務惡化或AI資產回落，仍可能引發債券拋售與金融震盪。

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