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IMF發警訊 亞洲殭屍企業爆增 台灣等10個亞洲經濟體要當心

編譯葉亭均／綜合外電
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IMF警告，亞洲殭屍企業爆增，企業債務有來愈高比率正集中在無力償債的企業身上 。...
IMF警告，亞洲殭屍企業爆增，企業債務有來愈高比率正集中在無力償債的企業身上 。圖僅為示意圖。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

IMF指出，亞洲企業債務愈來愈集中於無力償債的殭屍企業，台灣等10個經濟體風險升高，中國問題尤為明顯。

國際貨幣基金（IMF）警告，亞洲已成為全球「殭屍企業」最大的製造地，因為亞洲企業債務中，愈來愈高比率的債務正集中在無力償債的企業身上。

IMF周二公布「全球金融穩定報告」，凸顯當前最嚴重、可能威脅金融市場運作的系統性風險。研究人員特別針對企業「殭屍化」現象以及對體質較弱銀行構成的風險進行分析。

IMF發現，在包含台灣、香港、中國大陸、印度泰國印尼及南韓等10個亞洲經濟體中，殭屍企業占區內未償還企業債務的比重已升至21.4%，遠高於2008年不到10%的水準。

IMF將殭屍企業定義為連續至少三年獲利不足以支付利息的企業。這類企業多半仰賴銀行提供寬限協定等方式維持營運，顯示系統性金融風險正隨之累積。

分析師普遍認為，讓數以千計的企業勉強存活，是日本自1990年代起陷入「失落數十年」、經濟長期停滯，以及2000年代初期爆發嚴重不良債權危機的根本原因之一。IMF最新研究並未納入日本目前的殭屍企業比率。

IMF指出，截至2025年底，亞洲企業信貸規模平均相當於國內生產毛額（GDP）的107%，高於2007年全球金融危機爆發前的81%。這項比率也明顯高於目前全球平均的93%，以及新興市場經濟體的99%。

IMF表示：「企業債務中，愈來愈高的比重集中在無力償債的企業身上。」

儘管IMF並未特別點名個別國家的風險，但近期分析顯示，中國企業殭屍化的問題正迅速加劇。

法國外貿銀行亞太及中東首席經濟學家埃雷羅領導的研究團隊，在一份針對中國上市企業的報告中發現，營收不足以支付利息的企業比率，已從2019年約6%升至2026年6月的12.5%，約為全球平均6.5%的兩倍。

中國國家統計局數據顯示，今年8月，年營業收入達人民幣2,000萬元（約300萬美元）以上的企業中，虧損企業占比達29.33%，高於五年前同月的20.8%。

去年12月，美國達拉斯聯邦準備銀行的一份分析報告也指出，中國愈來愈明顯地出現所謂的「殭屍放貸」現象。銀行持續展延虧損企業的不良貸款，讓現狀得以延續，而不是認列相關損失，「從許多方面來看，中國目前的情況與日本在1980及1990年代的經驗相似」。

報告進一步指出，殭屍放貸會導致資本配置效率低落、生產力下降，尤其是在受到保護、不必直接面對外國競爭的產業。

精華 FAQ

  • IMF警告亞洲已成全球殭屍企業最大集中地，企業債務正愈來愈多流向無力償債公司，這會累積系統性金融風險，也可能壓迫銀行資產品質與市場運作。

  • IMF指出，台灣、香港、中國大陸、印度、泰國、印尼及南韓等10個亞洲經濟體中，殭屍企業占未償還企業債務比重已達21.4%，遠高於2008年不到10%的水準。

  • 報告與相關研究都顯示，中國營收不足以付息的上市企業比率持續上升，銀行也傾向展延虧損企業貸款而非認列損失，可能造成資本配置失真、生產力下降，並重演日本式停滯。

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