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村田喊加碼投資擴大MLCC產能 坦言「供不應求」恐拒絕訂單

編譯葉亭均／綜合外電
村田製作所正考慮進一步投資，擴大積層陶瓷電容（MLCC）產能。（路透）
村田製作所正考慮進一步投資，擴大積層陶瓷電容（MLCC）產能。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

日本村田製作所因AI伺服器需求持續飆升，正評估追加投資擴大MLCC產能，但受材料供應限制，現階段甚至面臨婉拒訂單的壓力。

被動元件大廠日本村田製作所正考慮進一步投資，擴大積層陶瓷電容（MLCC）產能，以因應AI伺服器需求持續飆升的趨勢。

彭博資訊報導，村田製作所社長中島規巨13日受訪時表示，公司正積極確保材料應，並與供應商及其他相關業者協商。他指出，村田計劃在10月30日公布財報時，提出進一步增加投資的具體金額。

中島表示，「與AI相關的需求持續攀升，市場需求真的非常強勁。我們必須確認所有供應商是否都能跟上這樣的成長速度。」

今年4月，村田宣布將在未來兩年投資800億日圓（約5.05億美元），將MLCC產量提高10%至15%。這筆投資是在該公司每年通常增加約10%投資額之外的額外支出，而目前考慮中的新一輪投資，規模還將進一步擴大。

中島曾在7月底對AI資料中心投資能否持續表達疑慮，但他表示，此後市場需求進一步攀升，公司如今甚至面臨必須婉拒客戶訂單的情況。

電容是所有電子產品不可或缺的零組件，主要用於維持穩定的電力供應，而村田製作所的MLCC則因可靠性高，受到市場青睞。

中島表示，村田現有的擴產計畫，遠遠不足以滿足目前的市場需求。

他指出，追加投資是公司「必須做」的事，但能否真正付諸實行則是另一回事，關鍵因素之一在於材料能否充分供應。

中島表示，村田的接單出貨比，也就是接獲訂單金額與出貨金額的比率，持續維持在接近1.5的高檔水準。截至6月底，這項比率已達1.47，創下村田歷史新高。

他並指出，目前客戶的詢問需求絲毫沒有降溫跡象，而應用於AI伺服器的高階MLCC，其接單出貨比更高。

精華 FAQ

  • 主要是AI伺服器與相關應用需求持續暴增，現有產能已跟不上市場，村田希望透過追加投資提高MLCC供給，以滿足客戶強勁訂單。

  • 中島規巨表示，現有擴產計畫仍不足以支應需求，公司甚至已出現必須婉拒部分客戶訂單的情況，顯示市場供需非常吃緊。

  • 最大風險在於材料能否穩定供應，村田正與供應商協商；截至6月底，接單出貨比已達1.47，創歷史新高，反映需求仍未降溫。

日本

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