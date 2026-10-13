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漲價衝擊… 電玩主機買氣冷 在美銷量暴跌至13年低點

編譯葉亭均／綜合報導
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電玩遊戲主機在美國銷量銳減，反映漲價造成衝擊。(美聯社)
電玩遊戲主機在美國銷量銳減，反映漲價造成衝擊。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

零組件短缺與關稅推升主機售價，導致美國電玩硬體銷量明顯下滑，PS5、Xbox與Switch 2均受衝擊，市場憂心高價將壓抑《俠盜獵車手VI》上市前的換機需求。

全球記憶體與儲存零件短缺，正大幅衝擊電玩遊戲產業。遊戲主機銷量大幅下滑，反映微軟任天堂Sony三大業者為抵銷零組件成本上升與先前關稅的影響陸續調漲價格，已對銷量造成衝擊。

根據市場研究機構Circana的數據，美國8月電玩硬體銷售量年減15%，降至55.9萬台，為13年來同期來最低。

此外，Sony的PlayStation 5和微軟Xbox今年來截至8月底的銷量都銳減。Circana的電玩產業顧問皮斯卡泰拉（Mat Piscatella）在社群平台上公布相關數據，顯示PS5在上述期間銷量下滑25%，跌至2013年以來最低。當年玩家為了等待PS4上市，紛紛延後購買PlayStation主機。至於Xbox，今年來零售銷量更暴跌33%，創下該品牌近25年前推出以來的歷史新低。

皮斯卡泰拉表示，價格敏感度日益成為玩家面臨的實際問題，尤其是晶片短缺推升成本，迫使主機製造商調漲售價。微軟過去兩年已三度調高Xbox價格，其中512GB機型漲價100美元，1TB機型則漲價150美元。更糟的是，微軟已停售2TB機型。

調漲後，微軟Xbox Series S的512GB版本售價來到499.99美元，遠高於剛上市時的299.99美元；Xbox Series X數位版售價達749.99美元，遠高於兩年多前剛上市時的449.99美元。

至於Sony的PS5，不含光碟機的數位版於2020年11月上市時，售價為399美元，如今已漲至599美元。配備光碟機的版本上市時售價為499美元，目前則為649美元。效能更強大的PS5 Pro於2024年推出時售價為699美元，如今價格更高達899美元。

任天堂則在美國總統川普去年宣布「解放日」關稅調升措施後，將Switch 2售價從449美元提高至499美元。

根據Circana數據，美國8月電玩硬體支出年減3%，今年迄今支出則下滑11%。

皮斯卡泰拉說，「我們已經看到主機價格上漲帶來的負面影響。價格調高正導致主機銷售量下滑」、「我們也開始看到部分產品出現零星缺貨的情況，這很可能與RAM及零組件供應危機有關」。

對Sony與微軟而言，眼前最大的問題是，這可能影響Take-Two Interactive備受期待的遊戲新作《俠盜獵車手VI》預定11月下旬上市，可能帶動的遊戲主機銷售前景。不斷上漲的價格可能讓部分潛在買家打消購買念頭。

精華 FAQ

  • 主因是記憶體與儲存零件短缺，帶動成本上升，廠商又陸續調漲售價，讓消費者購買意願下降，8月硬體銷量因此年減15%，降至55.9萬台。

  • Xbox多次漲價後，部分機型比上市時貴100至300美元；PS5數位版與光碟版也分別漲到599美元與649美元，PS5 Pro更達899美元；Switch 2則從449美元調至499美元。

  • 市場認為價格敏感度已成玩家現實問題，若主機持續漲價，可能抑制潛在買氣；加上部分產品零星缺貨，恐使《俠盜獵車手VI》上市前的換機需求不如預期。

微軟 任天堂 Sony

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