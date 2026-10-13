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蘋果傳推HomeView 搭HomePod mini、Apple TV搶攻智慧家庭

編譯劉忠勇／綜合報導
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新版HomePod mini將搭載S10晶片，支援Siri AI。(美聯社)
新版HomePod mini將搭載S10晶片，支援Siri AI。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

蘋果據傳將推出HomeView智慧家庭中樞，搭配新版HomePod mini與Apple TV，並透過與LG、施耐德合作擴大智慧家庭產品線。

蘋果據傳將於10月13日發表HomeView智慧家庭控制中樞，搭配新版HomePod mini和Apple TV，讓使用者透過Siri操作家中設備，補足智慧家庭布局。

以報導蘋果產品動態知名的彭博記者葛曼（Mark Gurman）在「Power On」電子報指出，HomeView搭載A18晶片，定位是蘋果智慧家庭的控制中樞，只支援少數蘋果應用程式。使用者可透過Siri、「家庭」App和其他蘋果裝置，操作相連的第三方配件。

HomeView將有桌上型和壁掛型兩款。桌上型配備金屬揚聲器底座，提供太空灰、銀色、星光色和粉紅色；壁掛型則採貼牆的方形平面底座，僅有太空灰和銀色。葛曼指出，名稱中的「View」反映了設計重點：供使用者查看資訊，主要靠語音控制，而非像iPad一樣以觸控操作為主。

新版HomePod mini將搭載S10晶片，支援Siri AI，並提供粉紅、白、綠、藍和午夜色，讓語音控制、音樂播放等功能延伸至各個房間。HomeView的音質據說會優於HomePod mini。

新版Apple TV則將採用標準版A19晶片。蘋果也曾測試兩項功能：內建麥克風，讓使用者不必對著遙控器或配對的HomePod說話，就能下達Siri指令；新版遙控器則配備揚聲器，方便尋找掉進沙發縫隙的遙控器。

葛曼表示，新版HomePod mini和Apple TV預定10月30日出貨並在門市開賣，HomeView則暫定11月中旬上市，距發表約一個月。

這次布局也包括家中其他設備。據報，蘋果與LG合作設計智慧門鈴、門鎖、恆溫器、溫度感測器、室內外監視攝影機，以及附泛光燈的攝影機；另與施耐德電機合作，為歐洲市場開發能源相關設備。這套產品組合稱為「Apple Home Collection」，其中LG產品最快今年內出貨。

葛曼指出，LG將負責製造、產品支援，並並負擔大部分成本，蘋果則參與功能和使用體驗設計。這種合作方式，可望讓配件價格低於蘋果自行設計、透過自家供應鏈生產的產品，同時維持與蘋果硬體、軟體的整合。

精華 FAQ

  • HomeView被定位為蘋果智慧家庭的控制中樞，主要透過Siri、家庭App與其他蘋果裝置操作相連的第三方配件，設計重點是顯示資訊與語音控制，而非以觸控為主。

  • 新版HomePod mini將搭載S10晶片並支援Siri AI，顏色選擇也更多；新版Apple TV則採A19晶片，蘋果還測試內建麥克風與帶揚聲器的遙控器，提升語音控制與尋找便利性。

  • 蘋果與LG合作開發智慧門鈴、門鎖、恆溫器、感測器與監視攝影機等，另與施耐德電機為歐洲市場打造能源設備，形成名為Apple Home Collection的產品組合。

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