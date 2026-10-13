地緣政治衝擊、設備短缺… 亞洲LNG發電計畫受阻

AI摘要 文章摘要整理： 亞洲新興市場原本寄望LNG帶動發電成長，但受戰爭推升價格、設備短缺與再生能源競爭加劇影響，多項計畫停滯，需求前景轉弱。

亞洲新興市場利用液化天然氣（LNG）發電的意願正逐漸降低，主因地緣政治衝擊、設備短缺及再生能源成本下降，導致相關計畫受阻，也使業界寄望該地區將帶動LNG需求成長的期待落空。

越南 、菲律賓等國家，都已制定設立新的LNG接收站與電廠的計畫，以滿足看漲的電力需求，並逐步捨棄煤炭；然而，俄烏戰爭2022年爆發、美伊戰爭未歇，使LNG價格飆漲，暴露了仰賴這種燃料的風險。

在此之後，該地區數項LNG計畫陷入停滯，其他建設計畫也落後原定目標，全球燃氣渦輪機短缺，更是導致進度放緩的原因之一。

隨著再生能源發電成本下降，各國政府正加速部署潔淨能源，以降低對進口燃料的依賴。國際能源總署（IEA）10月預測，風力與太陽能占東南亞 能源結構的比重，將從2025年的5%，提高至2030年的11%。

能源顧問業者Wood Mackenzie預估，在2030年前，東南亞所宣布的53百萬瓩（GW）燃氣電廠計畫，僅有14.9GW會投入運轉，又以越南的缺口最大，裝置容量達25.7GW的計畫，屆時恐無法啟用。

能源智庫Ember的數據顯示，即使在伊朗戰爭爆發前，燃氣發電在部分亞洲新興經濟體就已逐漸失去優勢。過去五年，隨著燃煤與再生能源發電擴張，孟加拉、巴基斯坦及印度的燃氣發電量持續下降，而天然氣在中國發電結構的占比，也難以提高。