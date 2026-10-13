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金融時報百大排行榜 EMBA畢業生平均年薪飆高逾23萬美元

編譯葉亭均／綜合報導
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文章摘要整理：

金融時報2026年EMBA排名指出，頂尖EMBA畢業生年薪已回升並超越疫情水準，凱洛格與港科大合辦課程奪冠，但高學費與時間成本仍是主要壓力。

根據英國金融時報最新公布的世界百大高階主管管理碩士學程（EMBA）排名數據，全球頂尖EMBA課程畢業生的薪資，首度超越2021年新冠疫情期間的水準。

在金融時報2026年EMBA排名所評估的課程中，畢業校友在取得學位3年後的平均年薪為23萬7892美元。排名由美國伊利諾州西北大學凱洛格管理學院（Kellogg School of Management）與香港科技大學合辦的EMBA課程奪冠。

經通膨調整後，EMBA畢業生薪資持續實質成長，從2023年低點的21萬7855美元逐步回升，並且終於超越2021年的23萬5908美元基準。不過，薪資仍低於2018年近期高峰的28萬4862美元。

近期薪資回升顯示，雇主顯然再度願意為頂尖EMBA課程培養的高階主管支付更高薪酬。這些學員多為35至56歲、具備豐富工作經驗的資深經理人，通常一邊工作、一邊進修。

2026年排名涵蓋100所商學院。凱洛格管理學院與香港科技大學合辦的課程重新奪回榜首，領先中國中歐國際工商學院（CEIBS）與西班牙IESE商學院的全球EMBA課程。

排名前段班的其他學校包括法國Skema商學院、在歐洲多地設有校區的ESCP商學院，以及由中國光華管理學院與美國凱洛格管理學院共同開辦的光華—凱洛格EMBA課程。

至於台灣的中山大學管理學院EMBA則名列第79名，與沙烏地阿拉伯法赫德國王石油與礦產大學（KFUPM）的商學院EMBA並列。

在經濟與就業前景不確定、AI正在改變教育模式之際，EMBA課程也面臨壓力。對忙碌的高階主管而言，高昂學費及進修所付出的時間與機會成本，都是必須考量的因素。

香港科技大學校長兼商學院相關主管安塞爾（Frederik Anseel）表示，商學院之間的競爭日益激烈，價格競爭尤其明顯，大班制課程更具競爭力；但他尚未觀察到該校合辦EMBA課程的需求下降。

他說：「我們培養的是未來的執行長與董事長。面對AI對經濟及整個產業帶來的變革，我們必須採取長期觀點。」

2026年，雇主願意分擔EMBA學費的比率也小幅回升，扭轉長期下滑趨勢。即便如此，超過半數畢業校友表示，學費完全由自己負擔。許多人在完成課程後轉換雇主、轉換職涯跑道，或自行創業。

精華 FAQ

  • 排名所評估課程的畢業校友，在取得學位3年後平均年薪達23萬7892美元，已首度超越2021年疫情期間的基準，顯示頂尖EMBA薪資持續實質回升。

  • 由美國西北大學凱洛格管理學院與香港科技大學合辦的EMBA課程重新奪回榜首，領先中國中歐國際工商學院與西班牙IESE商學院的全球EMBA課程。

  • 雖然雇主分擔學費的比率小幅回升，但仍有超過半數畢業生自行負擔學費；在經濟不確定、AI改變教育模式之際，高學費與時間機會成本仍是重要考量。

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