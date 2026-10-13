量子運算商IonQ擬併資安業Elisity 砸最多13億美元
IonQ同意以最多13億美元全股票收購資安公司Elisity，藉此擴大資安平台，搶先布局AI攻擊與量子時代的企業防護需求。
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IonQ同意以最多13億美元全股票收購資安公司Elisity，藉此擴大資安平台，搶先布局AI攻擊與量子時代的企業防護需求。
量子運算公司IonQ同意以最多13億美元的全股票交易，收購資安業者Elisity，以擴大旗下資安平台，讓客戶免於AI攻擊與新興的量子風險。
IonQ 12日表示，Elisity是快速成長的企業安全公司，可擴大旗下資安產品。13億美元併購價，包含最高1.5億美元的績效支付條款（earnout）。
IonQ執行長德馬希說：「我們很有條件能在量子時代過渡期，協助客戶保護關鍵基礎設施與企業網路」。IonQ是上市公司中，規模最大的純量子運算概念股，市值約為160億美元。量子運算商要打造機器，解決傳統電腦無法解開的問題，並可能在藥物、資安、財經領域做出突破。
量子運算投資火熱，數家業者相繼上市，包括法國的Pasqal、芬蘭的IQM量子電腦。由於量子運算有望破解，保護現行網路資料的加密標準，大型銀行聘請相關專家、政府也投資這個領域。
德馬希指出，美國政府與企業必須在「量子日」（Q-Day）前做好準備，即量子電腦強大到能攻破當前廣泛使用的公開金鑰加密技術。
IonQ近來頻頻出手，去年以11億美元買下英國新創Oxford Ionics，今年1月又斥資18億美元，併購晶片製造商SkyWater。
IonQ宣布收購資安業者Elisity，交易採全股票方式進行，總價最高可達13億美元，其中包含最高1.5億美元的績效支付條款，目的是強化其資安產品線。 IonQ希望透過Elisity擴大資安平台，協助客戶防範AI帶來的攻擊風險，以及量子電腦成熟後可能破解現行加密技術的威脅，提前為企業與基礎設施建立防護。 Q-Day指量子電腦強大到足以攻破現行廣泛使用的公開金鑰加密技術的那一天。IonQ認為美國政府與企業必須在此之前完成準備，以避免關鍵資料與網路安全失守。
精華 FAQ
IonQ宣布收購資安業者Elisity，交易採全股票方式進行，總價最高可達13億美元，其中包含最高1.5億美元的績效支付條款，目的是強化其資安產品線。
IonQ希望透過Elisity擴大資安平台，協助客戶防範AI帶來的攻擊風險，以及量子電腦成熟後可能破解現行加密技術的威脅，提前為企業與基礎設施建立防護。
Q-Day指量子電腦強大到足以攻破現行廣泛使用的公開金鑰加密技術的那一天。IonQ認為美國政府與企業必須在此之前完成準備，以避免關鍵資料與網路安全失守。
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