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中俄暗助伊朗對抗美國？ 川普：完全不相信

中東衝突仍未明顯緩解 國際油價漲破105美元

編譯黃淑玲／綜合報導
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儘管俄羅斯與烏克蘭達成能源停火，但中東地區的衝突未有明顯緩解，布蘭特原油每桶漲破...
儘管俄羅斯與烏克蘭達成能源停火，但中東地區的衝突未有明顯緩解，布蘭特原油每桶漲破105美元。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

俄烏能源停火雖一度帶動市場情緒，但中東衝突持續升溫，加上供應疑慮未解，國際油價在短暫回落後反彈，布蘭特原油漲破105美元。

儘管美國總統川普宣布俄羅斯烏克蘭達成能源停火，也就是俄烏暫停攻擊對方的能源設施，但中東地區的衝突未有明顯緩解，加上市場對於能源停火能否改善能源供應的疑慮升高。國際油價在12日早盤只短暫下跌，隨即反轉走高，布蘭特原油每桶漲破105美元。

美國總統川普11日在社群媒體發文說：「俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭即刻起『能源停火』。雙方都已同意。不得違反！」烏克蘭總統澤倫斯基歡迎對這項停火安排，但12日強調停火必須是相互的，警告莫斯科也必須採取同樣行動。

川普9日曾提到表示，根據他與俄羅斯總統普亭通話時達成的協議，莫斯科將向全球市場供應超過400萬噸柴油。

同時間在中東地區，由沙烏地阿拉伯領導的聯軍，仍在對抗獲伊朗支持的葉門叛軍胡塞組織。聯軍12日稍早表示，他們正準備應對新一輪針對沙國的無人機與飛彈攻擊。

在這之前，沙烏地阿拉伯國家通訊社報導，伊朗外長與沙國外長就緊張升高通了電話；半島電視台則是說，伊朗外長表示已準備好提供協助，促成沙國與葉門胡塞組織展開對話。

新加坡大華銀行最新分析報告指出，胡塞組織對沙國利雅德機場發動飛彈攻擊，已大幅推升中東地緣政治風險溢價。現在又有颶風伊賽亞斯，可能影響美國墨西哥灣能源生產商的供應能力，預期短期內油價仍將持續震盪。

精華 FAQ

  • 因為市場認為停火能否真正改善能源供應仍有很大不確定性，且中東地區衝突未緩解，地緣政治風險與供應擾動疑慮仍在，帶動油價迅速反彈。

  • 沙烏地阿拉伯領導的聯軍仍在對抗胡塞組織，且正準備應對新一輪無人機與飛彈攻擊；同時伊朗與沙國的接觸雖有進展，但緊張情勢仍使市場提高風險溢價。

  • 新加坡大華銀行認為，胡塞攻擊已明顯墊高中東地緣政治風險溢價，再加上颶風伊賽亞斯可能影響美國墨西哥灣供應，預期油價短期內仍將維持震盪。

俄羅斯 烏克蘭 川普

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