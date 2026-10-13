新加坡總理黃循財：不靠低成本競爭 不會刻意壓低匯率

AI摘要 文章摘要整理： 黃循財表示，新加坡不會以壓低匯率或低成本取勝，而是透過獨立貨幣政策與自身優勢，維持星元穩定並吸引高附加價值投資。

新加坡 總理兼財政部長黃循財12日表示，新加坡不靠低成本競爭，不會為提升競爭力而刻意壓低匯率 ，新加坡金融管理局（MAS）將獨立執行貨幣政策，讓新加坡幣反映經濟基本面。面對新加坡幣相對強勢及營運成本上升，新加坡將持續發揮自身優勢，以人才、技術、穩定性與可預測性吸引企業，朝高附加價值產業及創新樞紐發展。

黃循財12日出席星展集團在新加坡的論壇時指出，若新加坡經濟表現良好，星元可望維持強勢且穩定的格局，強勢匯率也有助降低進口通膨、抑制國內物價壓力。不過，出口企業必須將匯率及其他營運成本納入考量。

他強調，新加坡並非東南亞成本最低的據點，但企業選擇投資地點時，不只看價格，也重視人才能力、政治與經濟穩定、法治及長期投資的可預測性。因此，新加坡必須靠自身能提供的價值參與競爭，而非單純追求低成本。

面對國際局勢動盪，黃循財表示，新加坡持續投入國防與嚇阻能力，確保有能力保護自己；同時也要建立國際公信力與經濟重要性，為其他國家提供有價值的貢獻，透過廣結夥伴、維持經濟相關性及強化自身實力，讓其他國家願意聆聽新加坡的觀點，並認真看待其利益。他以榴槤比喻，新加坡就像榴槤，「可以擠壓，但對方也會感到疼痛」，凸顯新加坡不會輕易屈服於外部壓力。