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美股牛市4周年 分析：看好AI投資熱潮 多頭可望延續

編譯林聰毅／綜合報導
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美股牛市周期(資料來源：道瓊市場數據)
美股牛市周期(資料來源：道瓊市場數據)

AI摘要

文章摘要整理：

美股牛市滿4周年後仍展現韌性，AI相關投資與企業獲利成長支撐行情，儘管長債殖利率上升帶來壓力，歷史數據也為多頭延續提供信心。

這波由科技股帶動的美股牛市在12日屆滿4周年，儘管有地緣政治、通膨及長期公債殖利率飆升等逆風干擾，但市場仍看好人工智慧（AI）投資熱潮與企業獲利成長足以支撐美股延續多頭行情。歷史數據也顯示，能夠走過四年的牛市，在第五年仍有不俗表現，更為後市增添信心。

自2022年10月12日跌至3577點的熊市谷底以來，美股史坦普500指數上周收在7811點，這四年來累計翻漲逾一倍且幾無放緩跡象。

過去四年來科技股一直是美股牛市的主要推手，尤其在生成式AI興起後，市場對相關企業的成長前景抱持高度期待，從晶片、雲端運算到資料中心，企業持續擴大AI基礎建設投資，為科技產業帶來新的營收與獲利機會。

即使近來持續遭受長期債券殖利率上漲的壓力，美股仍展現韌性。在10年及30年期美國公債殖利率盤旋在20年高點附近之際，史坦普500指數9日再創收盤新高，顯示投資人對企業獲利及AI成長前景的信心，暫時蓋過利率攀升帶來的疑慮。

歷史數據也使多頭更有底氣，根據卡爾森投資研究公司（Carson Investment Research）的數據，自1950年以來能夠持續走過第4周年的牛市，在第5年的平均漲幅接近19%。更值得注意的是，這些牛市中只有一次在第五年告終，且其距今已超過50年。

卡爾森的首席市場策略師戴崔克指出，這波牛市四年來的累計表現在歷史上排名第三，僅次於1980年代與2010年代的兩波牛市，而這兩段多頭行情在進入第五年後都曾大幅上漲。

然而，這些紀錄並不保證未來必然會歷史重演，況且推動目前多頭市場的因素也與前三年大不相同，策略師指出，今年10月股市與去年同期最大的區別在於AI交易和利率衝擊的雙重影響。

GammaRoad Capital Partners管理合夥人兼投資長里祖托表示，長債利率走勢對長期股票報酬具有重要影響，利率上升不僅會壓低股票估值，也會提高企業借貸成本，並增加債券對投資人的吸引力。

里祖托認為，風險並非在於股市突然崩盤，而是資金緩慢流向其他領域。當債券可能提供相近的報酬且波動性卻相對較低時，退休基金與退休資產管理機構等長期投資人，便可能提高固定收益資產的配置比重。

精華 FAQ

  • 主要因科技股與AI投資熱潮持續推升市場，企業獲利成長預期也提供支撐；即使面對通膨、地緣政治與利率上升，投資人仍看好後市。

  • 卡爾森投資研究公司指出，自1950年以來，能走過第4年的牛市在第5年平均漲幅接近19%，且只有1次在第5年結束，顯示延續力不差。

  • 策略師認為最大風險不是股市突然崩盤，而是資金慢慢轉向其他資產；若債券報酬接近但波動更低，退休基金等長期資金可能提高債券配置。

史坦普500 美股 熊市

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