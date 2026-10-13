IMF：AI像緩步推進的海嘯 財富分配將從勞動轉向資本

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃表示，AI基礎設施的大規模投資，使全球經濟成長率維持在約3%。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： IMF警告AI像緩步推進的海嘯，雖可推升成長並帶動投資，但也將衝擊約40%工作、改變財富分配與稅收結構。

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃表示，人工智慧（AI）基礎設施的大規模投資，使全球經濟成長率維持在約3%；不過，AI猶如一場「緩步推進的海嘯 」，預期財富分配將從勞動轉向資本，將對就業、經濟成長、教育，乃至於政府如何透過稅收籌措財源等各種方面，產生深遠影響。

IMF與世銀年會12日在曼谷登場，本屆年會議題包括全球經濟成長、金融風險、AI帶來的機會與挑戰，以及人口老化對勞動市場、生產力與經濟發展的影響。

喬治艾娃說，AI投資熱潮是一場「需求震撼，也是投資震撼」，預期可使亞洲先進經濟體的經濟成長率提高0.5至1個百分點，新興亞洲經濟體成長率則可提升0.2至0.8個百分點。

她還說，儘管全球經濟受到能源供應衝擊拖累，但正是這股力道，才讓全球經濟成長得以維持在約3%。

不過，喬治艾娃指出，預期隨著時間推移，AI可能會導致40%的工作職位受到影響，面臨功能強化、降級或被淘汰，「我們已經在已開發經濟體中看到了某些影響」，最令人擔心的是對剛進入就業市場、從事例行性和重複性工作的年輕人所造成的影響。

初步研究顯示，美國已有10%的工作需要AI技能。儘管例行性、重複性的工作正在減少，但營建業與資料中心這兩個薪資較低的領域，低薪職缺卻在增加。

鑒於今年IMF世銀年會在泰國舉行，喬治艾娃特別指出，美國、中國與印度是AI供應鏈中最關鍵的生產國，但許多建構所需基礎設施的公司，都位於亞洲。

世銀總裁彭安杰則表示，世銀正著重於利用不依賴大型語言模型的「小型AI」，為新興市場的農民、醫療系統、教育工作者等領域，帶來巨大的生產力提升。

IMF研究顯示，在AI較能發揮作用的職業種類中，對具備AI技能人才需求增加。