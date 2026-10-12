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沙烏地連遭攻擊衝擊油業 改推原油「直送到港」 中、台都買到了

編譯盧思綸／即時報導
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沙烏地阿拉伯國營石油公司沙烏地阿美在利雅德的煉油廠區3日遇襲竄出濃煙。（路透）
沙烏地阿拉伯國營石油公司沙烏地阿美在利雅德的煉油廠區3日遇襲竄出濃煙。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

在伊朗戰爭與海峽航運風險升高下，沙烏地阿拉伯改採直送到港方式銷售原油，台灣、中國與印度煉油商都成功買到11月貨源。

伊朗戰爭持續延燒，沙烏地阿拉伯接連遭到伊朗代理勢力「青年運動」襲擊之際，仍極力將石油運出荷莫茲海峽。路透13日引述消息人士披露，儘管區域局勢動盪，包括台灣在內的亞洲煉油廠仍成功向沙國採購到11月原油，但由於海峽航運風險升高，沙國改變銷售策略，甚至將主力原油官方售價大砍至6年來新低。

兩名知情人士透露，沙國已向台灣及印度煉油商出售11月裝船的原油，改由賣方負責交貨的交易方式，即直送到港。另外三名消息人士指出，中國國營及民營煉油廠也透過相同方式，購入至少1200萬桶沙國原油。

知情人士表示，部分原油的成交價格較11月官方售價每桶高出約20美元。這些交易透過沙烏地阿拉伯國營石油公司沙烏地阿美（Saudi Aramco）上周舉行的招標，以及私下協商達成。沙烏地阿美拒絕置評。

沙國通常會在每月初公布原油官方售價，並要求長期合約買家申報當月採購量。兩名消息人士指出，由於伊朗戰爭帶來安全風險，買家不願租用油輪進入荷莫茲海峽內側港口裝載原油，迫使沙國將原本經由荷莫茲海峽運輸的部分原油，改在現貨市場出售。

為吸引買家並彌補高漲的運費，沙烏地阿美將11月主力油種「阿拉伯輕原油」（Arab Light）的官方售價，訂在較阿曼與杜拜原油平均價格每桶低5美元的水準，創下6年來新低。

不過，沙烏地阿美仍維持從紅海沿岸延布港（Yanbu）及埃及西迪克里爾港（Sidi Kerir）裝船的原油配額。

沙烏地阿拉伯是全球最大石油出口國，自9月以來持續增加經由荷莫茲海峽出口的原油數量。能源數據分析公司Kpler於12日公布的資料顯示，沙國9月原油出口量達每日667萬桶，創下7個月新高，並恢復至戰前水準。

精華 FAQ

  • 因荷莫茲海峽航運風險升高，買家不願租油輪進入內側港口裝載，沙國因此改以賣方負責交貨的直送到港方式，並把部分原油轉到現貨市場出售。

  • 路透指出，台灣與印度煉油商已向沙國買到11月裝船原油，中國國營及民營煉油廠也透過相同方式購入至少1200萬桶，顯示需求仍然存在。

  • 沙烏地阿美將11月阿拉伯輕原油官方售價訂在較阿曼與杜拜原油平均價每桶低5美元，創下6年來新低，目的是吸引買家並彌補運費上升。

伊朗 沙烏地阿拉伯 荷莫茲海峽

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