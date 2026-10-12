博通CEO陳福陽：AI成長最大瓶頸是資金非記憶體晶片 陳立武這麼說
博通陳福陽表示，AI未來2年最大瓶頸在資金而非晶片供應，企業雖逐步克服晶圓與記憶體短缺，但投資回報仍存疑；英特爾陳立武則看好AI多強並存與量子運算成長。
AI摘要
文章摘要整理：
博通陳福陽表示，AI未來2年最大瓶頸在資金而非晶片供應，企業雖逐步克服晶圓與記憶體短缺，但投資回報仍存疑；英特爾陳立武則看好AI多強並存與量子運算成長。
在12日舉行的星展亞洲前瞻峰會上，博通（Broadcomm）執行長陳福陽與英特爾執行長陳立武共同出席以「下一個兆美元的AI商機將從何而來？」為題的座談會。
陳福陽在席間提到，未來兩年對AI的運算需求，會超過供應，隨著企業持續部署人工智慧（AI），他們正在克服晶圓與記憶體晶片短缺，但是資金將會是最大的阻礙。
他並表示，Anthropic、OpenAI等前沿實驗室，已展現出他們能透過為AI個人助理部署的最新模型，創造大量營收。陳福陽也說，大多數公司在AI運算上的投入，不會帶來回報。
英特爾執行長陳立武則說，AI競賽不會只有一個贏家，他並表示，量子運算將在未來三年至五年邁向主流。
陳福陽指出，隨著企業持續導入AI，未來2年的運算需求將高於供給；雖然晶圓與記憶體短缺正逐步緩解，但真正限制擴張的關鍵將是資金，而不是硬體本身。 他提到Anthropic、OpenAI等前沿實驗室，已能透過部署給AI個人助理的最新模型創造可觀營收，顯示少數領先者確實能把AI能力轉化為收入。 陳立武認為AI競賽不會只有1個贏家，未來市場可能由多家業者共同分食；他同時預期量子運算將在未來3年至5年逐步邁向主流應用。
精華 FAQ
陳福陽指出，隨著企業持續導入AI，未來2年的運算需求將高於供給；雖然晶圓與記憶體短缺正逐步緩解，但真正限制擴張的關鍵將是資金，而不是硬體本身。
他提到Anthropic、OpenAI等前沿實驗室，已能透過部署給AI個人助理的最新模型創造可觀營收，顯示少數領先者確實能把AI能力轉化為收入。
陳立武認為AI競賽不會只有1個贏家，未來市場可能由多家業者共同分食；他同時預期量子運算將在未來3年至5年逐步邁向主流應用。
上一則
蔚山鯨魚節迎來30週年 長生浦轉型為生態旅遊勝地
下一則