博通CEO陳福陽：AI成長最大瓶頸是資金非記憶體晶片 陳立武這麼說

博通執行長陳福陽。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 博通陳福陽表示，AI未來2年最大瓶頸在資金而非晶片供應，企業雖逐步克服晶圓與記憶體短缺，但投資回報仍存疑；英特爾陳立武則看好AI多強並存與量子運算成長。

在12日舉行的星展亞洲前瞻峰會上，博通 （Broadcomm）執行長陳福陽與英特爾 執行長陳立武 共同出席以「下一個兆美元的AI商機將從何而來？」為題的座談會。

陳福陽在席間提到，未來兩年對AI的運算需求，會超過供應，隨著企業持續部署人工智慧（AI），他們正在克服晶圓與記憶體晶片短缺，但是資金將會是最大的阻礙。

他並表示，Anthropic、OpenAI等前沿實驗室，已展現出他們能透過為AI個人助理部署的最新模型，創造大量營收。陳福陽也說，大多數公司在AI運算上的投入，不會帶來回報。

英特爾執行長陳立武則說，AI競賽不會只有一個贏家，他並表示，量子運算將在未來三年至五年邁向主流。