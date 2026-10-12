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先進國家債務沉重恐陷「危險循環」 投資人警戒

編譯任中原／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

先進國家債務與利率同步走高，公債殖利率創多年高點，IMF警告償債成本上升恐引發惡性循環與民怨。

全球財政戰線逆轉，美、歐、日等先進國家政府紛紛位處投資人警戒區的最前線，公債殖利率陸續衝上數十年來高點，各國也將因舉債成本上升而被迫增發公債，進一步推升殖利率，面臨惡性循環威脅。能源價格、通膨率及利率「三升」，已成為國際貨幣基金（IMF）與世界銀行本周在曼谷召開財金首長秋季年會的焦點。

政府負債沉重向來是新興經濟體與開發中國家的難題，但IMF總裁喬治艾娃現在卻稱已開發國家是債務陣線的「要犯」。美國等先進國家公債殖利率急升，通常都會對其他國家的消費者、企業界與政府造成連鎖衝擊，但新興經濟體迄今所受的衝擊相當有限。

喬治艾娃表示，債務與能源，以及各國人工智慧（AI）榮景的步調不一，是本周會議的首要議題，而且「現在不是正常時期，因為先進經濟體的債務水準達到歷史高點」，並警告政府利息支出增加，將難以協助民眾因應生活成本升高問題，「我們應對民眾的不滿預作準備；可能爆發在街頭」。

國際金融研究所（IIF）已估算，先進國家政府一年將支付逾3.3兆美元的利息，與以往「債務壓力沉重的」新興市場如出一轍。先進國家有數兆美元的負債是在金融海嘯後的低利率時代所借，但現在再融資的利率卻高出甚多。上周七大工業國集團（G7）10年期公債的平均殖利率達4.3%，是2008年來首見。最近除了美國，法國公債也賣壓沉重，10年期殖利率已升到4.85%；高盛指出，接下來可能是義大利，目前殖利率為4.55%。

滙豐銀行首席亞洲經濟學者范力民（Frederic Neumann）表示，一種「危險的循環」正在運作中，「政府償債成本增加，促使投資人進一步推高利率」。

IMF報告指出，該機構多年來一直警告先進國家的債務風險，並提出建議，美、德、法、英等國卻只執行其中的15%。但一些經濟學者表示，「償債成本升高又怎樣？」認為等到能源價格穩住，通膨與利率水準就將下降。

相較下，現在馬來西亞、南韓、印尼等許多亞洲新興經濟體的財政比各先進國家穩健得多，一些亞洲領導人也指責先進國家不夠謹慎。

精華 FAQ

  • 文章指出，美、歐、日等先進國家債務沉重，公債殖利率又持續攀升，將使再融資成本更高，進一步逼使政府增發公債，形成利率與債務互相推升的危險循環。

  • IMF總裁喬治艾娃表示，先進經濟體債務已達歷史高點，政府利息支出增加會削弱協助民眾對抗生活成本上升的能力，甚至可能引發街頭不滿，成為本周會議核心議題。

  • 相較於先進國家，馬來西亞、南韓、印尼等亞洲新興經濟體的財政體質較佳，債務負擔相對較低，因此受美國等國殖利率上升的連鎖衝擊有限，也被視為較謹慎。

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