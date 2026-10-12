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「成也AI敗也AI」 韓股遭外資瘋狂拋售 全因記憶體晶片疑慮

編譯易起宇／綜合報導
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文章摘要整理：

南韓股市因AI交易高度集中於三星與SK海力士，隨記憶體晶片需求疑慮升溫，外資加速撤離，Kospi也從上半年領漲轉為下半年重挫。

南韓股市今年大半時間都被視為人工智慧（AI）交易的模範生，但如今幾乎無論從各方面來看，投資人迅速對這個規模4.3兆美元市場失去興趣。

彭博資訊報導，韓股成交量從5月下旬高峰暴跌70%，不僅外資撤出速度為全亞洲最快，國內散戶也紛紛走避。Kospi指數上半年在全球主要股市中表現最佳，但下半年落居表現最差指數，跌幅達22%，但台灣和美國股市等另外兩個AI熱門市場，則屢創新高。

造成這種反轉的原因在於韓股的AI交易不成比例地集中在記憶體大廠三星和SK海力士。如今投資人對記憶體晶片熱潮能否持續出現疑慮，讓這種集中現象變成累贅，而今年夏季槓桿交易驅動的劇烈拋售，也讓部分外資對重返韓股有所猶豫。

Rayliant全球顧問公司投資組合管理主管烏爾（Phillip Wool）表示，「對大部分投資人來說，尤其是最近才為了記憶體交易投資韓股的投資人，我認為最大挑戰是能輕鬆賺得的報酬，已經被賺完了」。

三星和SK海力士合計占Kospi指數超過一半權重，並在今年上半年為該指數提供上漲動力。據彭博彙整交易所數據，外資今年來從韓股撤走1310億美元，金額為亞洲主要市場中最多。外資持有三星電子股票的比重，已降至18年來最低。

對記憶體需求的懷疑，反映在三星股價上。該公司上季營業利益暴漲近八倍，消息公布後股價仍舊下跌。

韓股也苦於難以吸引買家，三星和SK海力士的庫藏股回購行動即將完成，更加劇這個問題。兩家公司合計回購額為410億美元，據摩根大通，9月下單買進的230億美元，三星和SK海力士占了很大部分。

精華 FAQ

  • 主因是AI交易過度集中在三星與SK海力士，當市場開始懷疑記憶體晶片熱潮能否延續，先前累積的漲幅便難以支撐，外資因此快速撤出韓股。

  • 彭博彙整數據顯示，外資今年已從韓股撤走1310億美元，為亞洲主要市場最多；同時韓股成交量自5月下旬高峰暴跌70%，顯示買盤明顯萎縮。

  • 兩家公司合計占Kospi超過一半權重，先前推升指數上漲，如今卻因記憶體需求疑慮與庫藏股回購接近完成，買盤支撐減弱，反而放大整體下跌壓力。

三星 南韓

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