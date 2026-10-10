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柴油飆近歷史高點…川普向普亭開口要柴油輸出 分析師：有助價格抑制

記者陳儷方／台北即時報導
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柴油價格居高不下，卡車運輸成本大增。（路透）
柴油價格居高不下，卡車運輸成本大增。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

美國柴油價格因供需緊張逼近高點，川普在期中選舉壓力下鬆綁對俄羅斯柴油輸出限制，期望藉此抑制全球柴油漲勢。

美國期中選舉投票在即，美國柴油價格卻逼近歷史高點，對通膨造成高度威脅，在民怨與政治壓力下，美國總統川普鬆綁對俄羅斯柴油輸出的禁制，讓俄羅斯向美國及全球市場輸出30萬公噸的柴油，以抑制柴油價格飆漲壓力。自美伊開戰以來，美國柴油價格已上漲70％。

中經院第三所高級分析師鄭睿合指出，俄羅斯原本就是原油大國，具有一定的產能及輸出能力，雖然是有爭議的經濟體，但不影響其生產柴油的能力，只要俄羅斯可對全球輸出，就能緩解全球因荷莫茲海峽衝突而導致的柴油價格飆漲問題，「若俄羅斯能順利輸出柴油，對全球柴油短缺及價格抑制，會有點幫助」，基於全球能源安全，他認為某種程度是可以放寬管制的。

鄭睿合表示，柴油多用於貨車、卡車，很大一部分是商業用途，包括很多農業機器、重型機具都需要柴油做為推力，所以柴油的短缺或漲價，直接影響的是商業運作。

不過，由於俄羅斯的柴油相關設施近期遭到烏克蘭轟炸，有分析師認為，俄國煉油廠接連遇襲，供應柴油的能力及存貨狀況令人存疑，美國放行俄羅期柴油輸出，對柴油降價效果不大。

鄭睿合則認為，雖然俄羅斯的生產設備遭攻擊，但跟中東生產設備受破壞的程度及運輸受阻情形比起來，還算是仍可正常運行的程度，要出口還是可以出口，俄羅斯遭受的只是軟性經濟制裁，而非真正的物理性破壞。

精華 FAQ

  • 因美國柴油價格逼近歷史高點，通膨壓力升高，且期中選舉在即，民怨與政治壓力加大，因此川普選擇鬆綁限制，希望透過增加供給來壓低柴油價格。

  • 鄭睿合認為，俄羅斯仍具原油與煉油產能，只要能正常出口，就可緩解全球柴油短缺，對價格抑制會有些幫助，尤其在能源供給吃緊時更具穩定效果。

  • 部分分析師指出，俄國煉油設施近期遭烏克蘭攻擊，供應能力與存貨狀況存在疑慮，因此即使美國放行輸出，實際可供市場的柴油量未必足以明顯拉低價格。

普亭 川普 俄羅斯

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