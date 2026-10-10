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Google加入AI代理戰場 整合Workspace流程 進軍企業市場

記者彭慧明蘇嘉維／綜合報導
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Google Cloud在年度Gemini at Work大會，正式推出全新、單一且通用的工作AI代理「Gemini代理（Gemini Agents）」。Gemini代理不僅能化身為員工的個人助理，亦可作為團隊的一員（如專案經理）或特定職能角色（如財務分析師），以整合Google Workspace工作流程的優勢，進軍企業市場。

AI代理市場正快速進入企業內部個人使用，大量落地，讓用戶可以調度多個AI代理共同協作。包含Meta的Muse、OpenAI的dot、SpaceXAI的Grok bot、Anthropic的Claude Code都陸續上線，Google Cloud釋出Gemini AI代理，產業再增新競爭者，顯示AI代理服務商機正在快速竄升，帶動AI算力的直線上升，挺鴻海、廣達、緯穎、緯創、英業達等業者業績上升。

Google Cloud強調，Gemini代理既賦予AI高度自主性，也內建成本控制機制，並嚴格遵循企業級的安全、管理與治理標準。

Google Gemini Anthropic

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