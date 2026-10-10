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OpenAI業績爆冷 9月底年化營收近500億美元 遠低預期

編譯劉忠勇、記者蘇嘉維／綜合報導
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OpenAI年化營收可能不如市場預期。（路透）
OpenAI年化營收可能不如市場預期。（路透）

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文章摘要整理：

OpenAI年化營收低於市場預期引發科技股震盪，但北美CSP對AI基礎建設需求仍強，法人認為AI伺服器出貨與產值中長期將持續攀升。

OpenAI年化營收可能不如市場預期，市場又開始擔心雲端服務大廠（CSP）後續AI投資力道，但目前法人及研調（摩根史坦利、野村、集邦科技）普遍預估，今年AI伺服器出貨總櫃數挑戰8萬櫃以上水準，明年出貨將達11萬櫃的新高，同時產值更將突破7000億美元大關，營運表現仍可望衝高。

綜合英國金融時報（FT）與彭博資訊報導，OpenAI近來告知投資人，9月底的年化營收接近500億美元，遠低於FT和其他媒體9月底依據投資人取得的資訊所報導的約700億美元。即使落差其實來自OpenAI與投資人的計算方式不同，拖累美國科技股8日下跌。

由於北美CSP廠目前為AI基礎建設主要投資主力，因此市場正密切關注CSP廠今年及未來的AI伺服器採購力道。業界指出，觀察當前CSP大廠對於AI伺服器訂單相當強勁，目前三大代工廠接單普遍呈現供不應求情況，使鴻海、廣達、緯創等代工大廠持續加大AI伺服器代工產能。

法人（摩根史坦利）推估，由於CSP大廠拉貨力道強勁，將可望讓今年GB300 NVL72的AI伺服器總出貨櫃數超過5萬櫃以上水準，加上GB200出貨量後，GB系列全年市場需求將上看超過8萬櫃，其中鴻海、廣達、緯創等三大廠平均單月出貨量都有2000櫃以上的接單表現，幾乎吃下市場九成的AI伺服器代工訂單，在當前市場供不應求情況下，成為代工廠持續擴廠主要原因。

不僅如此，法人更看好，2027年AI伺服器總市場出貨櫃數將達到11萬櫃的歷史新高規模，其中由於Vera Rubin在明年產能將會逐季放大，加上Vera Rubin平均每櫃單價更是GB300系列的一倍以上，代表明年AI伺服器出貨櫃數雖然沒有翻倍成長，不過隨著每櫃單價提升，產值將會大幅衝高。

精華 FAQ

  • OpenAI告知投資人，9月底年化營收接近500億美元；相較於市場與媒體先前依投資人資訊推估的約700億美元，明顯低出一大截，也因此引發市場失望情緒。

  • 因為北美CSP目前是AI基礎建設主要投資來源，OpenAI成長若放緩，市場就會擔心雲端大廠後續AI資本支出減弱，進而影響AI伺服器需求與相關供應鏈表現。

  • 法人認為今年AI伺服器總出貨櫃數可望突破8萬櫃，2027年將達11萬櫃新高；且隨Vera Rubin單櫃價值高於GB300，整體產值將進一步衝高。

OpenAI 摩根史坦利

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